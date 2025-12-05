Депутаты Госдумы предложили закрепить оклад учителей на уровне не ниже двух МРОТ

Группа депутатов Госдумы внесла инициативу об установлении базовой ставки оплаты труда учителей не ниже двухкратного размера МРОТ, действующего в регионе. Соответствующий проект направлен в Правительство для получения заключения, сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что оклад педагогов государственных и муниципальных школ должен обеспечивать достойный уровень дохода при выполнении установленной нормы педагогической нагрузки.

По словам одного из авторов инициативы, нынешняя ставка не позволяет учителям получать достаточный заработок, из-за чего они вынуждены брать чрезмерные нагрузки, что приводит к выгоранию и уходу из профессии. Депутаты подчеркивают необходимость повысить престиж педагогической деятельности и обеспечить учителям условия, позволяющие сосредоточиться на обучении и воспитании детей.