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Руc Тат
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Общество 27 июля 2023 12:03

Депутаты Госдумы предложили взять под контроль заводчиков породистых домашних животных

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Депутаты Госдумы предложили взять под контроль заводчиков породистых домашних животных
Фото: © «Татар-информ»

Граждан, занимающихся разведением породистых домашних животных, могут обязать регистрироваться, вакцинировать питомцев и платить налоги со своей деятельности. С такой инициативой выступил Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, пишут «Известия».

Первый зампред думского комитета по экологии, один из авторов законопроекта Владимир Бурматов отметил, что таким образом планируется решить проблему так называемых «черных заводчиков». «То есть тех, кто занимается коммерческим разведением животных в неподобающих для этого условиях и не давая никаких гарантий по здоровью и породным данным питомцев», — объяснил он.

«Черные заводчики», как правило, не состоят ассоциациях, а также кинологических клубах, ведь «ни одно подобное объединение не даст разрешение» на такое разведение. Бурматов отметил, что часто купленные «с рук» питомцы потом оказываются беспородными или с генетическими нарушениями.

«Поэтому, безусловно, заводчики должны проходить официальную регистрацию, их животные прививаться и содержаться в приемлемых условиях, они также должны платить налоги, если они извлекают из этого прибыль», — уверен автор инициативы.

Предварительно законопроект уже поддержало Минприроды. Сейчас он направлен в Кабмин для получения официального отзыва.

#госдума рф #домашние животные #закон об ответственном обращении с животными
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