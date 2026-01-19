news_header_top
Общество 19 января 2026 20:19

Депутаты Госдумы предложили ввести самозапреты на донаты в играх

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин предложили создать механизм добровольного самозапрета на внутриигровые платежи. Соответствующее обращение они направили в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, текст документа имеется в распоряжении РИА Новости.

Парламентарии просят оценить целесообразность реализации такой меры и, при поддержке, поручить профильным подразделениям Минцифры разработать механизм добровольного самозапрета на внутриигровые платежи для физических лиц.

В документе отмечается, что в российском законодательстве отсутствует специальное регулирование сферы компьютерных игр, включая микроплатежи. По мнению авторов обращения, без должного контроля внутриигровые покупки могут способствовать развитию зависимости у детей и подростков.

Депутаты предлагают предусмотреть возможность для пользователя самостоятельно устанавливать блокировку на платежи в компьютерных и мобильных играх на определенный срок или бессрочно. По их мнению, сервис можно организовать через портал «Госуслуги».

#компьютерные игры #Госдума
