Депутаты Госдумы предложили ввести платное обучение для детей мигрантов без гражданства

Депутаты Госдумы во главе с Алексеем Нечаевым обратились к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с инициативой сделать школьное образование платным для детей мигрантов, не имеющих российского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарии предложили внести в законодательство норму, по которой дети без гражданства РФ смогут учиться в государственных и муниципальных школах только на платной основе. Они считают, что действующая система, где такие дети обучаются бесплатно, нуждается в пересмотре. По данным депутатов, число учащихся из мигрантских семей растет и уже превысило 200 тысяч, при этом почти половина из них недостаточно владеет русским языком.

Депутаты указали, что из-за этого школьная система сталкивается с рядом проблем: нехваткой учебных мест, перегруженностью учителей и падением общего уровня успеваемости. В некоторых регионах, по их оценке, не хватает около 900 тысяч мест, а педагогам приходится работать сверх нормы.

Кроме того, из-за языковых трудностей школьная программа детьми мигрантов усваивается медленнее, что, по мнению авторов обращения, замедляет весь учебный процесс и негативно сказывается на знаниях остальных учеников.

По мнению инициаторов, расходы на образование таких детей должны нести их родители, а не российские налогоплательщики. Это, считают депутаты, снизит нагрузку на школы и бюджет, упростит работу учителей и улучшит качество обучения.