Депутаты Госдумы предложили ввести новую категорию ветеранов за большой трудовой стаж

Депутаты Госдумы во главе Леонидом Слуцким предложили ввести в России новую категорию ветеранов — «ветеран трудовой деятельности». Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента, сообщает «РИА Новости».

Инициатива направлена на поддержку граждан с большим трудовым стажем, которые не имеют государственных или ведомственных наград и поэтому не могут получить федеральное звание ветерана труда и связанные с ним льготы. В настоящее время такое звание присваивается только при наличии не только стажа, но и наград, хотя в ряде регионов действуют собственные правила без подобных требований.

Согласно пояснительной записке, к ветеранам трудовой деятельности предлагается относить граждан, имеющих страховой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, учитываемый при назначении пенсии. Законопроектом также предусматривается наделение правительства РФ полномочиями по определению порядка и условий присвоения нового статуса.

Леонид Слуцкий отметил, что люди, проработавшие по 35-40 лет, внесли значительный вклад в развитие страны, и государство должно дать им возможность почувствовать признание и уважение к их труду. Он подчеркнул, что отсутствие наград не должно лишать таких граждан права на социальную поддержку.

Парламентарий уточнил, что законопроект предусматривает предоставление ветеранам трудовой деятельности социальных льгот. Среди них — компенсация 50% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, первоочередное право на установку квартирного телефона, преимущества при вступлении в жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, а также при получении земельных участков.

Кроме того, предлагается сохранить право на медицинское обслуживание в учреждениях, к которым граждане были прикреплены до выхода на пенсию, обеспечить их бесплатными протезами и протезно-ортопедическими изделиями (за исключением зубных), а также предоставить внеочередной прием в организациях социального обслуживания.