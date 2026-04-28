Депутаты Госдумы предложили ввести консультации психологов для школьников перед ЕГЭ

Депутаты Госдумы направили в Министерство просвещения РФ предложение закрепить за школьниками право на бесплатные психологические консультации в период подготовки к ЕГЭ. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы инициативы отмечают, что сегодня подобная помощь в стране не имеет единого стандарта: в ряде регионов работают горячие линии и школьные службы поддержки, однако доступ к ним зависит от конкретного субъекта и возможностей образовательных учреждений.

«Представляется целесообразным нормативно закрепить право школьников, сдающих ЕГЭ, на бесплатные психологические консультации в предэкзаменационный период», – подчеркивается в обращении.

Парламентарии предлагают выстроить систему поддержки на базе действующих механизмов – школьных педагогов-психологов, ППМС-центров, региональных горячих линий и других профильных служб. В качестве минимального стандарта предлагается закрепить одну индивидуальную консультацию для каждого выпускника, а также предусмотреть дополнительные форматы – для родителей и групповые занятия по снижению стресса и психологической подготовке.

По мнению авторов инициативы, реализация предложения позволит снизить уровень экзаменационного стресса у школьников и обеспечить более равный доступ к психологической поддержке.