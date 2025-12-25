Депутаты Госдумы предложили в пять раз повысить компенсации за задержку зарплат

Депутаты Госдумы предложили в пять раз увеличить выплаты сотрудникам, если работодатель задерживает зарплату, отпускные или расчет при увольнении. Соответствующий законопроект группа парламентариев во главе с Юрием Афониным внесет на рассмотрение Госдумы в четверг, сообщает «РИА Новости».

Авторы инициативы настаивают на пересмотре формулы расчета компенсаций. Согласно действующим нормам, за каждый день просрочки компания обязана выплатить работнику 1/150 ключевой ставки ЦБ от суммы долга. Депутаты же предлагают поднять этот порог до 1/30 ставки.

Как пояснил Юрий Афонин, текущие санкции носят формальный характер. Недобросовестному бизнесу сейчас выгоднее нарушить сроки выплат, чем соблюдать закон. В условиях роста цен это наносит прямой финансовый ущерб работникам.

«Мы считаем это необходимым шагом для наведения порядка. Такой механизм сделает нарушение трудовых прав экономически невыгодным», – заключил депутат.