Общество 12 января 2026 19:27

Депутаты Госдумы предложили увеличить надбавку пенсионерам старше 80 лет до МРОТ

Депутаты Госдумы и сенаторы во главе с Леонидом Слуцким внесли законопроект, который увеличивает надбавку к пенсиям граждан старше 80 лет и инвалидов I группы до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает «ТАСС».

Надбавка на уход была введена в России с 2025 года как прямая доплата к пенсиям для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы. До этого такие выплаты получали только ухаживавшие за пенсионерами и инвалидами люди. На данный момент размер надбавки составляет 1 200 рублей в месяц.

Законопроект предлагает повысить надбавку до уровня МРОТ, который в 2026 году составляет 27 093 рубля. В пояснительной записке отмечается, что размер надбавки не зависит от наличия человека, фактически осуществляющего уход, и пенсионеры смогут распоряжаться деньгами самостоятельно. Также документ не вводит дополнительных условий для людей, ухаживающих за пожилыми или инвалидами.

Авторы инициативы считают, что повышение надбавки позволит улучшить финансовое положение граждан старше 80 лет и инвалидов I группы, а также сохранит возможность продолжать трудовую деятельность для тех, кто осуществляет уход.

#пенсия #мрот
