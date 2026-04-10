Депутаты Госдумы предложили уведомлять о поверке счетчиков через Госуслуги

Депутаты Госдумы Олег Леонов и Антон Ткачев во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили обращение министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреку Файзуллину с предложением внедрить систему уведомлений о необходимости поверки счетчиков через портал «Госуслуги». Документ имеется в распоряжении ТАСС.

Парламентарии обратили внимание на то, что граждане нередко становятся жертвами мошенников, которые под видом проверки или замены приборов учета проникают в квартиры, навязывают фиктивные услуги и пытаются получить доступ к личным данным и средствам.

«Считаем необходимым рассмотреть возможность внедрения обязательного проактивного оповещения граждан через "Госуслуги" о приближении срока плановой поверки индивидуальных приборов учета», – указано в тексте письма.

Авторы инициативы пояснили, что уведомления должны формироваться автоматически на основе данных государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Предполагается, что они будут содержать информацию о сроках поверки, конкретном приборе учета, а также ссылку на официальный сервис для заказа проверки или уточнения сведений.

По мнению депутатов, реализация предложения позволит гражданам своевременно узнавать о необходимости поверки счетчиков и снизит риск столкновения с мошенническими схемами.