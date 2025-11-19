Депутаты Госдумы предложили создать сертификат поддержки беременных женщин

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Депутаты Госдумы направили вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой предложение о введении целевого сертификата поддержки беременных женщин. Инициаторами обращения стали Сергей Миронов, а также председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, сообщает «РИА Новости».

В письме отмечается, что введение сертификата целесообразно для предоставления дополнительной меры поддержки. Получателем выплаты может стать беременная женщина, поставленная на учет в медицинской организации. Средства сертификата предполагается использовать строго по назначению – на оплату медицинских услуг, связанных с ведением беременности, включая те, которые не входят в систему ОМС.

Сергей Миронов подчеркнул, что деньги будут направляться на анализы, витаминные комплексы и консультации врачей вне ОМС. По его словам, пособие по беременности и родам предоставляется с 28-й или 30-й недели, тогда как расходы в семьях возникают гораздо раньше.

Введение сертификата, отметил он, позволит снизить финансовую нагрузку на семьи, сделать расходование средств прозрачным и повысить доступность медицинской помощи.

Яна Лантратова добавила, что, согласно данным ВЦИОМ, значительная часть молодых людей откладывает рождение детей из-за финансовых трудностей.

Она подчеркнула, что текущие меры поддержки начинают действовать лишь с 30-й недели беременности или после рождения ребенка, не покрывая расходы на ранних сроках, и подчеркнула необходимость заботы о женщине с первых дней беременности.

Поддержка беременных женщин соответствует целям национального проекта «Семья».