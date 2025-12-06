Депутаты Госдумы предложили создать горячую линию для проверки «банковских» звонков

Депутаты Госдумы выступили с инициативой запустить единую горячую линию, по которой граждане смогут проверять подлинность звонков из банков и государственных ведомств. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в интервью РИА Новости.

«У человека должен быть быстрый способ проверить, кто ему звонит. Пока мошенники не успели выманить код и перевести деньги на "безопасный счет"», – отметил он.

Даванков напомнил, что подобная схема была использована и против певицы Ларисы Долиной, когда злоумышленники представились сотрудниками Росфинмониторинга. Именно поэтому депутаты обратились в Правительство и Центробанк с предложением создать единую горячую линию «для всех вопросов по финансовым операциям».

Как пояснил парламентарий, работа сервисa может выглядеть следующим образом: если человеку поступает звонок «из банка» или «из ведомства», он может спросить ФИО, подразделение, должность и номер обращения, после чего поставить разговор на удержание и самостоятельно набрать горячую линию. «Там подтверждают, что такой сотрудник действительно вами занимается. Если нет – это мошенники», – добавил он.