Депутаты Госдумы предложили сделать проезд для студентов-очников бесплатным

Депутаты Госдумы и сенаторы во главе с Леонидом Слуцким внесли законопроект, который предоставит студентам очной формы обучения в колледжах и вузах право на бесплатный проезд в общественном транспорте во всех регионах страны. Об этом сообщает «ТАСС».

Законопроект предусматривает изменения в статью 40 закона «Об образовании в Российской Федерации».

Согласно инициативе, студенты очной формы обучения по программам среднего профессионального и высшего образования смогут бесплатно пользоваться муниципальным общественным транспортом, включая автобусы, троллейбусы и трамваи.

При этом бесплатный проезд не будет распространяться на такси, маршрутные такси и пригородные поезда.

Авторы законопроекта подчеркнули, что сейчас льготы на проезд для студентов устанавливаются региональными властями и существенно различаются в зависимости от субъекта страны.

По их мнению, введение единого правила о бесплатном проезде позволит снизить финансовую нагрузку на студентов и создать равные условия для всех учащихся независимо от места проживания.

В случае принятия закон вступит в силу 1 марта 2026 года.