Общество 25 ноября 2025 18:44

Депутаты Госдумы предложили отменить штрафы по кредитам для женщин в декрете

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Группа депутатов Госдумы во главе с Леонидом Слуцким подготовила законопроект, предусматривающий отмену пеней и штрафов по кредитам для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Об этом сообщает «РИА Новости».

Документ уже внесен в Госдуму и предусматривает списание долгов и введение моратория на начисление неустойки по просроченным кредитам на весь период декретного отпуска. Слуцкий подчеркнул, что инициатива направлена на предотвращение финансовых трудностей для семей в период снижения доходов.

Предполагается, что мера будет распространяться как на матерей с одним ребенком, так и на многодетные семьи. Депутаты также разработали проект, который предлагает частичную амнистию для женщин в честь Дня матери.

#мамы в декрете #леонид слуцкий #законодательство РФ
