Депутаты Госдумы предложили отменить обязательную регистрацию по месту жительства

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект об отмене обязательной прописки по месту жительства. Согласно документу, опубликованному на сайте Госдумы, регистрация по месту пребывания и по месту жительства должна стать добровольной.

«Предлагается установить добровольный порядок регистрации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас граждане обязаны регистрироваться, а за проживание без регистрации предусмотрена административная ответственность. В законопроекте предлагается заменить эту обязанность на право, что позволит снизить бюрократические препятствия для тех, кто арендует жилье или часто меняет место жительства.

В документе отмечается, что обязательная регистрация уже не дает полного представления о перемещении граждан и на практике создает дополнительные сложности для жителей страны.