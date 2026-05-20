Депутаты Госдумы предложили ограничить стоимость платного обучения в вузах

Депутаты Госдумы во главе с Юрием Афониным внесут на рассмотрение парламента законопроект, который предлагает ограничить стоимость платного обучения в вузах уровнем не выше 125% от расходов государства на подготовку студента по соответствующей специальности. Об этом сообщает «ТАСС».

Поправки предлагается внести в статью 92 федерального закона «О некоммерческих организациях». Авторы инициативы считают, что такое решение повысит доступность высшего образования для абитуриентов, которые немного не добрали баллов для поступления на бюджетные места.

Юрий Афонин пояснил, что, если государство не обеспечивает обучение всех студентов за счет бюджета, стоимость платного образования должна оставаться разумной. По его словам, предлагается закрепить норму, согласно которой плата за обучение на коммерческой основе не сможет превышать нормативные затраты на подготовку студента по той же специальности более чем на 25%.

Депутат отметил, что эта мера, по его мнению, соответствует принципам социальной справедливости и государственной целесообразности.

Он также заявил, что в России сохраняется нехватка специалистов с высшим образованием, в том числе инженеров, врачей и учителей. При этом рост стоимости обучения в вузах приводит к тому, что часть абитуриентов с хорошей подготовкой не может позволить себе учебу, из-за чего страна недополучает квалифицированные кадры.