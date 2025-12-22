Депутаты Госдумы предложили ограничить наценку на продукты в аэропортах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Депутат Госдумы Алексей Куринный совместно с сенатором Айратом Гибатдиновым предложил установить максимальную торговую наценку на товары первой необходимости, включая продукты питания, на уровне 50%, в частности для магазинов, расположенных в аэропортах. Об этом парламентарии сообщили в обращении к главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому, передает «РИА Новости».

В документе они указали, что целесообразно ограничить торговую наценку на продукты и кулинарные изделия, продаваемые в аэропортах, до 50% от их закупочной стоимости. Сенатор Гибатдинов подчеркнул, что в условиях задержек рейсов и других непредвиденных обстоятельств пассажиры вынуждены покупать жизненно необходимые товары по завышенным ценам.

Он также отметил, что подобная ситуация особенно затрагивает семьи с детьми, пожилых людей, женщин и граждан с хроническими заболеваниями, включая сахарный диабет. По мнению парламентария, необходимо дать правовую оценку этой практике и пресечь необоснованное повышение цен.