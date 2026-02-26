Депутаты Госдумы предложили обязать компании маркировать звонки от голосовых роботов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым выступила с инициативой обязать компании предупреждать абонентов о звонках от роботов в самом начале диалога. Соответствующее обращение направлено руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, передает «РИА Новости».

Парламентарии предлагают внести правки в закон «О рекламе». Речь идет об установлении запрета для автоматизированных систем «представляться человеческими именами или иным образом создавать у абонента впечатление, что общение ведется с живым оператором». Инициатива также предполагает, что любой подобный звонок должен начинаться с уведомления об использовании программного алгоритма.

По мнению авторов идеи, отсутствие четких правил позволяет манипулировать гражданами, особенно пожилыми, которые дольше остаются в диалоге, принимая бота за человека. «Гражданин должен с первых секунд разговора понимать, взаимодействует ли он с человеком или с программным алгоритмом, и принимать осознанно решение о продолжении диалога», – уточнили авторы инициативы.

Депутаты уверены, что новые меры помогут снизить число случаев телефонного мошенничества, укрепят защиту прав потребителей и повысят общую прозрачность коммуникаций.