news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 2 декабря 2025 10:14

Депутаты Госдумы предложили не утверждать градостроительные проекты без мнения жителей

Читайте нас в
Телеграм

Группа депутатов Госдумы подготовила законопроект, предусматривающий обязательное проведение публичных слушаний при утверждении градостроительных проектов. Документ будет внесен в нижнюю палату парламента во вторник, копия имеется в распоряжении РИА Новости.

Законопроект исключает действующую норму, которая позволяет регионам утверждать генеральные планы, правила землепользования и застройки, проекты планировки и межевания без очных слушаний.

Также инициатива ограничивает практику замены традиционных публичных обсуждений исключительно онлайн-форматами через информационные системы.

#Госдума #застройка
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов: Связи с Узбекистаном основаны на том, что у нас очень много общего

Минниханов: Связи с Узбекистаном основаны на том, что у нас очень много общего

1 декабря 2025
В Казани наградили лауреата математической премии им. Лобачевского

В Казани наградили лауреата математической премии им. Лобачевского

1 декабря 2025