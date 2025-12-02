Депутаты Госдумы предложили не утверждать градостроительные проекты без мнения жителей

Группа депутатов Госдумы подготовила законопроект, предусматривающий обязательное проведение публичных слушаний при утверждении градостроительных проектов. Документ будет внесен в нижнюю палату парламента во вторник, копия имеется в распоряжении РИА Новости.

Законопроект исключает действующую норму, которая позволяет регионам утверждать генеральные планы, правила землепользования и застройки, проекты планировки и межевания без очных слушаний.

Также инициатива ограничивает практику замены традиционных публичных обсуждений исключительно онлайн-форматами через информационные системы.