Депутаты Госдумы предложили маркировать алкоголь изображениями о вреде продукта

Группа депутатов Государственной думы подготовила законопроект, обязывающий размещать на алкогольной продукции изображения последствий злоупотребления спиртным. Документ направлен на рассмотрение палаты, сообщает ТАСС.

Поправки предлагается внести в федеральный закон о регулировании оборота алкоголя. Авторы инициативы считают, что иллюстрации, например, поражённых болезнями органов, могут оказать эффект на определённые группы потребителей.

Как заявил руководитель профильного комитета Госдумы Ярослав Нилов, такая «шоковая терапия» призвана информировать о конкретных рисках беременных женщин, подростков и умеренно пьющих граждан. По его мнению, это может помочь им отказаться от алкоголя или сократить его потребление, что в долгосрочной перспективе повлияет на культуру потребления и здоровье нации.

Соавтор законопроекта, депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев, отметил, что визуальная информация воспринимается лучше текстовых предупреждений. Он подчеркнул, что инициатива не ограничивает свободу выбора, а даёт инструмент для осознанного решения, помогая сделать выбор здорового образа жизни наиболее лёгким. По словам депутата, законопроект направлен на строительство крепкого, осознанного общества и будущего страны.