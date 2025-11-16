Депутаты Госдумы предложили дать пенсионерам и предпенсионерам дополнительный отпуск

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Группа депутатов во главе с Леонидом Слуцким подготовила законопроект, предлагающий предоставить работникам предпенсионного возраста и работающим пенсионерам дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью пять дней в год. Документ, который уже направлен на заключение в правительство РФ, имеется в распоряжении «ТАСС».

Слуцкий сообщил, что инициатива предполагает введение ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска сроком не менее пяти календарных дней для сотрудников старших возрастных категорий. По его словам, такая мера могла бы снизить риск профессионального выгорания, позволить восстановить силы и сохранить здоровье, обеспечив возможность продолжать работу без чрезмерных нагрузок.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс РФ. Дополнительный отпуск предлагается предоставлять тем сотрудникам предпенсионного возраста и работающим пенсионерам, которые не имеют других соответствующих льгот, предусмотренных действующим законодательством.

Слуцкий отметил, что представители старшего поколения, как правило, обладают высокой квалификацией, значительным опытом и глубокими знаниями производственных процессов. Однако, по его словам, им приходится подстраиваться под меняющиеся условия рынка труда и работать в условиях повышенного давления.

Он также указал, что многие работники опасаются потерять работу и вынуждены выдерживать заметные психологические и физические нагрузки, стараясь соответствовать более молодым коллегам.

По мнению парламентария, действующее трудовое законодательство недостаточно учитывает особенности сотрудников старшего возраста, что увеличивает риск хронической усталости и выгорания. Он добавил, что сильный стресс и конкуренция нередко приводят к тому, что специалисты, которые могли бы продолжать работать, принимают решение завершить карьеру раньше времени.

Поддержка пенсионеров соответствует целям национального проекта «Семья».