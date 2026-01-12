Депутаты Госдумы предложили автоматически назначать пенсионерам льготу на капремонт

Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым выступили с инициативой автоматически предоставлять пенсионерам льготу на оплату взносов за капитальный ремонт. Соответствующее обращение парламентарии направили министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину, сообщает «РИА Новости».

В обращении депутаты предложили подготовить изменения в нормативные правовые акты, которые позволят назначать льготу пенсионерам без необходимости подачи заявления. Авторы инициативы указали, что сейчас пожилые граждане, не успевшие вовремя собрать документы и обратиться за льготой, фактически лишаются предусмотренной поддержки.

Парламентарии отметили, что в ряде регионов уже предпринимаются шаги по автоматизации предоставления этой меры поддержки. Однако такие решения носят локальный характер и не распространяются на всех пенсионеров, имеющих право на льготу.

В связи с этим депутаты считают необходимым внедрить механизм автоматического назначения льготы на основе данных государственных информационных систем. Такой подход позволит обойтись без сбора справок и подачи заявлений со стороны граждан.

По мнению авторов инициативы, автоматическое предоставление льготы избавит пожилых людей от необходимости самостоятельно оформлять документы и значительно упростит реализацию их права на государственную поддержку.