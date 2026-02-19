news_header_top
Руc Тат
16+
Общество 19 февраля 2026 11:03

Депутаты Госдумы предложили продлить «гаражную амнистию» до 2031 года

Депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» выступили с инициативой продлить действие «гаражной амнистии» еще на пять лет – до 2031 года. Сейчас закон рассчитан до 1 сентября 2026 года, сообщает «ugra-news.ru».

По данным Росреестра, за время работы механизма граждане оформили в собственность более 746 тысяч гаражей и земельных участков. Благодаря этому тысячи людей получили полноценные права на имущество – теперь они могут распоряжаться им по своему усмотрению, в том числе передавать по наследству или продавать.

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что, учитывая масштаб задачи и большое количество до сих пор неоформленных объектов, упрощенный порядок регистрации следует сохранить еще на пять лет.

Ожидается, что продление «гаражной амнистии» позволит и дальше оформлять права на гаражи и участки без лишних процедур, снизит административные сложности и поможет защитить имущество от возможного сноса.

