Депутаты Госдумы предлагают отменить список мужских профессий

Депутаты Госдумы планируют рассмотреть на одном из заседаний законопроект, который отменит в России список мужских профессий. Сегодня жительницам страны, в числе прочего, запрещено быть пожарными, фрезеровщиками камня, водолазами, работать на ряде опасных производств, пишет «Парламентская газета».

По мнению авторов законопроекта, женщины могут сами решить, какую работу выбрать, и нельзя лишать их возможности трудиться в самых высокооплачиваемых отраслях. С этим, однако, согласны не все – эксперты предлагают убрать из перечня только несколько профессий и только в том случае, если на это появится запрос. Кроме того, они подчеркивают, что сначала нужно провести исследования и убедиться, что те или иные профессии безопасны для потенциальных работниц.

Три года назад в списке запрещенных для женщин профессий было 450 позиций, сейчас их порядка сотни. Так, женщина может работать водителем фуры или трактора, боцманом, шкипером или матросом на судне, машинистом метрополитена, напоминает издание.

Сейчас, по данным Росстата, чаще всего женщины работают в сфере торговли и ремонта. Далее идут образование, здравоохранение и социальные услуги, обрабатывающие производства, госуправление и обеспечение военной безопасности, наука и техника.