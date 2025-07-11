Депутаты Госдумы предлагают обязать нотариусов снимать сделки с недвижимостью на видео

Группа депутатов Госдумы под руководством Леонида Слуцкого подготовила законопроект, согласно которому предлагается обязать нотариусов фиксировать на видео сделки с недвижимостью, а также проверять дееспособность участников и наличие их волеизъявления при заключении таких сделок. Документ уже направлен на рассмотрение нижней палаты парламента, сообщает РИА Новости.

Согласно пояснительной записке, авторы инициативы предлагают закрепить в законодательстве обязанность нотариуса при удостоверении сделок, связанных с отчуждением или обременением недвижимости, осуществлять проверку дееспособности граждан и удостоверяться в их волеизъявлении.

Также нотариус должен разъяснять сторонам смысл и значение сделки, сверять содержание документа с реальными намерениями участников, а также зачитывать вслух текст сделки с обязательной видеофиксацией процедуры в порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой.

В документе уточняется, что на сегодняшний день нотариусы имеют право использовать видеозапись, однако закон не обязывает их это делать. Новый законопроект вводит обязательное хранение таких записей сроком не менее пяти лет по регламенту, установленному Федеральной нотариальной палатой.

Леонид Слуцкий отметил, что мошенничество при купле-продаже недвижимости остается серьезной проблемой, особенно для пожилых граждан. Он напомнил, что с 2019 года количество таких преступлений превысило 40 тысяч. По словам политика, в адрес партии регулярно поступают обращения от граждан предпенсионного и пенсионного возраста, которые стали жертвами обмана – многие не смогли до конца понять условия сделки или не прочитали документы из-за мелкого шрифта.

Слуцкий заявил, что известны случаи, когда злоумышленники уговаривали пожилых людей переоформить жилье без оплаты, используя методы нейролингвистического программирования или гипноза. При этом, даже если сделки происходили в присутствии нотариуса, оспорить их зачастую бывает крайне сложно. Он подчеркнул, что в результате таких схем люди лишаются единственного жилья.

Депутат уверен, что предлагаемая инициатива поможет существенно сократить число подобных преступлений. Кроме того, по его мнению, видеофиксация будет полезна для защиты интересов добросовестных покупателей от возможных злоупотреблений со стороны продавцов или их родственников.