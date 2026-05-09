Депутаты Госдумы поздравили татарстанцев с Днем Великой Победы

Депутаты Государственной Думы, представляющие в нижней палате парламента Татарстан и фракцию от партии «Единая Россия», обратились к жителям республики с поздравлениями к 9 мая. Их слова приводит пресс-служба партии.

«Сегодня мы отмечаем 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. И хотя время стремительно бежит вперед, этот праздник остается для нас самым главным, самым личным и самым священным. Наша Победа – это личная память каждой семьи», – отметила депутат Госдумы Татьяна Ларионова.

Она напомнила, что в Татарстане война коснулась каждого дома: более 700 тыс. татарстанцев ушли на фронт, и около половины ушедших так и не вернулись домой.

«Мы склоняем головы перед их мужеством и обещаем: мы никогда не позволим переписать правду о великом подвиге нашего народа», – заявила Ларионова.

Парламентарий подчеркнула, что Татарстан – регион, который в годы Великой Отечественной войны сделал значительный вклад в приближение победного мая 45-го.

«Особая гордость – за наш героический тыл. Наша республика стала мощным арсеналом Победы. В Казани массово производились боевые самолеты, на заводах ковались снаряды. Районы республики, не жалея сил, кормили фронт. Это единство народа стало фундаментом нашей Победы», – написала она.

Тема Победы в Великой Отечественной войне сейчас особенно актуальна, заметила депутат.

«Сегодня преемственность поколений видна как никогда, наши новые герои – участники специальной военной операции – самоотверженно защищают рубежи Родины, продолжая дело своих дедов. Вся республика, как и десятилетия назад, сплотилась, чтобы поддержать наших бойцов и их семьи. Для меня особенно важно, чтобы тепло и забота окружали каждого нашего ветерана. Время неумолимо, и наша святая обязанность – сделать жизнь поколения победителей максимально комфортной и радостной. Низкий поклон вам, дорогие ветераны и труженики тыла! Пусть ваши дома будут полны любви близких, а здоровье будет крепким. С праздником! С Днем Великой Победы!» – поздравила Татьяна Ларионова.

Координатор федерального проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия», первый зампред Комитета по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина также обратилась к татарстанцам.

«Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне! Память о беспримерном подвиге героев, спасших человечество от фашизма, и объединяющая всех нас гордость за великий народ-победитель будут вечно жить в сердцах поколений. Священный дух Великой Победы и сегодня вдохновляет на новые свершения во благо родной Республики Татарстан, во славу всей нашей страны. Примите мои самые искренние пожелания крепкого здоровья, мирного неба, душевного тепла и скорейшей победы!» – поделилась она.

Депутат Госдумы Марат Нуриев накануне праздничных детей посещал ветеранов, приносил подарки, встречался с участниками СВО и членами их семей. А сегодня поздравил татарстанцев.

«Дорогие ветераны, труженики тыла, уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы! 9 мая 1945 года навсегда останется в нашей истории как символ беспримерного мужества, стойкости и героизма нашего народа. Мы низко кланяемся тем, кто ценой неимоверных усилий и собственных жизней отстоял свободу и независимость Родины, разгромил нацизм и подарил будущим поколениям мирное небо над головой. Сегодня, когда наша страна вновь сталкивается с вызовами и попытками переписать историю, наш долг – бережно хранить правду о той войне, чтить память павших и окружать заботой тех, кто живет рядом с нами. Победа – это не просто дата в календаре, это наша совесть, наша гордость и наша память», – подчеркнул он.

Депутат Госдумы Илья Вольфсон в своем обращении отметил, что, несмотря на то, что со Дня Победы, 9 мая 1945 года, прошел 81 год, время не властно над нашей памятью.

«9 Мая – это символ абсолютного торжества духа, выкованного из невероятных испытаний, боли и беспримерного мужества нашего народа. Победа ковалась каждым. Мы свято чтим колоссальный вклад родного Татарстана в разгром врага. Сотни тысяч наших земляков шагнули в окопы, чтобы заслонить собой Родину, и многие остались на полях сражений навсегда. А здесь, в тылу, не останавливалась работа: казанские заводы бесперебойно давали фронту технику и оружие, а татарстанские села кормили армию. Страна дышала и жила как единый организм», – говорится в поздравлении.

Депутат подчеркнул, что перед Родиной снова стоят новые масштабные вызовы.

«Те, кто сейчас находится на передовой специальной военной операции, доказали: кровь героев-победителей течет в их жилах. Наши бойцы с честью приняли эстафету мужества у своих дедов и прадедов. Они бьются за безопасность России, за наш суверенитет и за то, чтобы историческая правда никогда не была растоптана. А мы здесь, в тылу, вновь объединились, чтобы стать надежным щитом для наших парней и их семей. Именно в сплоченности нашего многонационального народа кроется непобедимая сила страны. В нашем братстве, гражданском согласии и готовности подставить друг другу плечо – залог грядущей новой Победы!» – уверен парламентарий.

Об истории своей семьи рассказал депутат Государственной Думы Айдар Метшин.

«В моей семье, как и в каждом доме нашей страны, чтят память своего героя. И два моих деда – Метшин Музагит и Шарифуллин Нурулла – пройдут в едином многомиллионном ряду героев «Бессмертного полка», который вновь объединит всю страну», – сказал он.

«Дорогие соотечественники, от всего сердца поздравляю вас с главным праздником нашей великой страны – Днем Победы! Сменяются десятилетия и поколения россиян, но неизменными остаются чувство гордости за наше Отечество и безмерная благодарность поколению Победителей. Славные сыны России и сегодня следуют ратным традициям предков, отстаивая независимость и свободу нашей страны на полях СВО. Пусть мир и свобода, которые отстояли наши деды и прадеды 80 лет назад, вернутся сегодня в наши дома», – поздравил Метшин.

Председатель Комитета по экономической политике Максим Топилин отметил особую роль Победителей.

«Сегодня по всей стране чествуем поколение победителей, подаривших нам мир. Их героизм в годы Великой Отечественной войны – урок стойкости, храбрости и отваги. Нынешние защитники Отечества, бойцы СВО, продолжают эту священную эстафету, отстаивая интересы нашей страны. Сейчас наша задача: заботиться о ветеранах, бойцах и их семьях и чтить память о павших героях! Как и 81 год назад, Победа будет за нами!» – заявил Максим Топилин.