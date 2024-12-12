Депутаты Госдумы поздравили татарстанцев с Днем Конституции РФ

Депутаты Государственной Думы ФС РФ, представляющие Татарстан и фракцию «Единая Россия» в нижней палате парламента, поздравили жителей республики и граждан страны в целом с Днем Конституции РФ, который отмечается сегодня, 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин в своем Telegram-канале написал, что Конституция является надежным фундаментом для прогресса страны. Кроме того, по его мнению, в условиях современных вызовов и трудностей Конституция РФ стала основой единения всех россиян.

«Конституция — это основа нашего государства, которая защищает права и свободы каждого из нас, обеспечивает стабильность и развитие нашего общества. Основываясь на принципах, заложенных в Конституции, мы строим будущее России: работаем, изобретаем и достигаем новых высот, уверенно смотря вперед. Наша задача — продолжать работать над укреплением правового государства, обеспечением социальной справедливости и защиты интересов людей. Ведь только вместе мы можем менять жизнь к лучшему, достигать больших высот и обеспечивать благополучие для будущих поколений!», — выразил уверенность парламентарий.

Первый заместитель председателя Комитета по малому и среднему предпринимательству ГД Альфия Когогина напомнила о словах Президента России Владимира Путина: «Всё, чего мы добились за эти годы, было сделано на основе Конституции, в полном соответствии с ее буквой и духом».

Это Конституция «великой, суверенной, социально ориентированной, священной, многонациональной и многоконфессиональной, сильной мировой державы», государства — «хранителя защитника традиционных, общечеловеческих, духовно-нравственных ценностей», страны, которая «сражается сейчас за свободу не только России, но и всего мира», привела депутат выдержки из высказывания Президента.

«Закон законов, основной закон — именно так называют Конституцию страны. С праздником, друзья!» — добавила Альфия Когогина.

Конституция, принятая 12 декабря 1993 года, является основополагающим документом, который определяет основы нашего государства и права каждого гражданина, заметила в Telegram-канале Татьяна Ларионова.

«Отмечая этот день, мы подтверждаем наше стремление к правам и свободам, справедливости и законности, целостности страны и мирному сосуществованию! Пусть День Конституции нашей страны во всем мире ассоциируется с державностью, величием, миссией! Для россиян — на благо и во благо! С праздником!» — написала она.

Депутат Айдар Метшин выразил уверенность, что основополагающий документ прочно закрепил ориентиры и принципы развития государства.

«За прошедшие десятилетия в мире произошло немало перемен. Сегодня мы вновь переживаем период глобальных изменений, но неизменными остаются конституционные ценности и главные ее (Конституции — прим. Т-и) приоритеты — развитие и сохранение социальной защищенности, повышение качества жизни граждан Российской Федерации и, конечно, обеспечение национальной безопасности нашей страны», — отметил он.

«Несомненно, важен вклад каждого из нас в укрепление страны через активную гражданскую позицию и созидательный труд. Долг каждого россиянина — соблюдение всех заложенных в Конституции норм. Только в этом случае мы будем жить в сильной и свободной стране! Пусть День Конституции Российской Федерации остается неизменным символом единства нашего народа, символом процветания России и прогрессивных перемен в нашем обществе!» — добавил депутат.

Илья Вольфсон же постарался использовать более свободные формулировки, говоря об Основном законе.

«Конституция — это про свободу быть собой, про уверенность в завтрашнем дне и возможность создавать будущее. Этот день напоминает, что мы вместе можем многое, Конституция объединяет нас и дает возможность строить справедливое, сильное и успешное общество. Пусть этот день напомнит нам о ценностях, которые делают нашу страну великой: единстве, равенстве и уважении к каждому. И, конечно, верить в свои силы, ценить друг друга и двигаться вперед, строя страну, в которой хочется жить, творить и мечтать», — написал он.

Айрат Фаррахов поблагодарил всех, кто стоит на страже суверенности государства.

«Конституция — это Основной закон страны, гарант прав и свобод граждан России, принципов государственного устройства, развития регионов, местного самоуправления, основной фундамент развития нашей многонациональной страны. Хочу выразить благодарность всем, кто защищает суверенитет страны, трудится во благо нашей Родины. Опираясь на основополагающие ценности, закрепленные в Конституции, мы вместе строим сильную и процветающую Россию», — убежден он.

Марат Нуриев выразил уверенность, что для каждого россиянина Конституция открыла простор для реализации личной инициативы, самовыражения и творчества.

«Только бережное отношение к своим правам и обязанностям могут помочь нам в сохранении основ государственного устройства, приумножении могущества и величия России. И наша задача — чтить и хранить заложенные в ней общенациональные ценности, строить на их основе стабильное, правовое, демократическое государство. От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и согласия!» — поздравил татарстанцев парламентарий.