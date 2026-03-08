Депутаты Госдумы поздравили с 8 Марта женщин Татарстана

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Депутаты Государственной Думы от Татарстана, входящие во фракцию партии «Единая Россия», на протяжении всей недели перед Международным женским днем поздравляли представительниц прекрасного пола и помогали им в решении разных проблем. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР».

В частности, Марат Нуриев посетил семью начальника штаба десантно-штурмового полка гвардии подполковника Раиля Хабибуллина, который сейчас находится на передовой в Запорожской области. Его супруга Вера – многодетная мать, которая в отсутствие воюющего мужа растит троих детей – сына и двух дочерей.

«Сердце Раиля Хабибуллина, как и сердце любого воина, всегда там, где его семья и Родина. Его любимым людям – супруге и детям – привез частичку тепла. Мы поговорили о самом важном. О доме, о поддержке, о том, как ждут и верят. Вручил цветы и подарки, но главное – передал слова благодарности от всех нас за их мужество и стойкость. Ждать и верить, когда твой муж и отец защищает страну, – это тоже ежедневный подвиг», – уверен Нуриев.

В свою очередь Айдар Метшин в Нижнекамске поздравил матерей погибших военнослужащих. Домохозяйка Ирина Панфилова – мать мобилизованного Дмитрия Панфилова, награжденного посмертно орденом Мужества и медалью Суворова. Сотрудница РЖД Галина Шулюмова воспитала сына Сергея, который прошел войну в Чечне, имел звание мастер спорта по дзюдо, работал тренером и добровольно записался в действующую армию. Отмечен орденом Мужества. Парикмахер Лайсян Мирзанурова не дождалась сына Азамата, который считается пропавшим без вести.

«Это женщины, которые взрастили воинов, отдавших жизнь за Родину. Во время встреч они рассказывали истории своих сыновей, показывали награды и делились очень сокровенным. Поддерживают матерей и сослуживцы их сыновей, боевые товарищи. Каждый знак внимания бесконечно важен нашим храбрым женщинам», – подчеркнул парламентарий.

Поздравили с праздником и активистов движения «Добрые сердца», чей вклад в поддержку специальной военной операции велик. Во главе «Добрых сердец» стоит мать военнослужащего Лариса Орлова. Всем женщинам депутат передал цветы, сладкие наборы, умные колонки.

Депутат Госдумы, федеральный координатор партпроекта «Предпринимательство» Альфия Когогина поздравила несколько тысяч женщин в своем избирательном округе. В их числе – матери и жены участников спецоперации, заводчанки, передовики производства, партийцы, почетные жители городов и районов, ветераны.

В Набережных Челнах Альфия Когогина отметила вклад всех женщин, работающих на заводе двигателей, автомобильном заводе КАМАЗа. А в челнинском Дворце культуры «Энергетик» состоялся городской праздничный концерт, на котором вместе с секретарем местного отделения партии и мэром Автограда Наилем Магдеевым депутат поздравила жен участников специальной военной операции, ветеранов труда, многодетных матерей, врачей, педагогов, работниц промышленных предприятий.

В Агрызе Альфия вместе с секретарем местного отделения «Единой России» и главой Агрызского района Ленаром Нургаяновым встретились с матерями погибших бойцов, а также с выдающимися труженицами муниципалитета.

К Илье Вольфсону обратились представители Общества инвалидов Вахитовского и Приволжского района Казани. Общественной организации необходимы новая техника: компьютер, принтер, видеопроектор с экраном, музыкальные колонки, телевизор, обогреватель и многое другое.

Помещение у общественников есть, на проводимые ею мероприятия приходит много людей – и для проведения праздников и секций они хотят организовать уютное пространство. Депутат проникся историей организации и ее людьми, первые подарки общество уже получило. От имени Вольфсона для женщин организации провели торжественное поздравление с 8 Марта и чаепитие.