Депутаты Госдумы побывали в детских лагерях Татарстана

фото: пресс-служба «Единой России»

Депутаты Госдумы от Татарстана в рамках работы в регионе посетили оздоровительные детские лагеря и центры республики. Безопасность и качество детского отдыха – на постоянном контроле единороссов.

Как сообщила пресс-служба партии, первый заместитель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина ознакомилась с условиями организации отдыха в оздоровительном центре «Росинка» Набережных Челнов, летний лагерь «Олимпиец» Мензелинского района, а также сеть лагерей «Звездный», «Крылатый», «Солнечный» челнинского оздоровительно-образовательного комплекса «Саулык». Парламентарий проконтролировала качество питания, условия проживания детей, узнала, как организована безопасность в местах отдыха школьников, какие смены подготовлены для отдыхающих. Также депутаты мониторят финансовые показатели организации летнего отдыха: стоимость путёвок, вложение средств из бюджета, спонсорской помощи и взноса родителей.

«Безопасность и качество детского отдыха находятся на постоянном контроле. В эти летние дни наш партийный десант при участии представителей муниципалитетов, органов безопасности, депутатов различного уровня ознакомился с условиями отдыха и оздоровления детей в летних лагерях Набережных Челнов, Менделеевского, Мензелинского и Тукаевского районов моего округа. Для юных татарстанцев и гостей из других регионов организован широкий спектр программ, в которых есть место творчеству и спорту, новым знаниям и друзьям, саморазвитию и укреплению здоровья», – отметила парламентарий.

Айдар Метшин навестил ребят в лагере «Солнечный» Черемшанского района. Этим летом здесь отдохнут 215 детей, в том числе – 8 детей участников СВО. Сейчас работает смена «Движения первых». Это детское оздоровительное учреждение с богатой историей, работает с 1979 года, и сегодня нуждается в обновлении.

«Будем развивать «Солнечный» совместно с руководством района, я и моя команда также активно включаемся в эту работу. Предстоит увеличить лагерь, планируются и дополнительные объекты на территории, чтобы еще больше детей могли отдохнуть в комфортных безопасных условиях», - сообщил Айдар Метшин.

Также он побывал в детском лагере «Олимпиец» Мензелинского района, где этом году за 4 смены отдохнули 345 детей, в том числе 25 детей из семей участников СВО. Посетил он и лагерь для детей с ограниченными возможностями «Полянка» в том же районе. Депутат отметил, очень важно, что для всех детей создаются равные возможности.

Илья Вольфсон пообщался с ребятами новой смены адаптивного летнего интенсива для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы с «Движением Первых» давно идем одной дорогой — ребята стали для моей команды настоящими помощниками. Именно они предложили: а что если создать в центре летнюю группу для детей с ограниченными возможностями здоровья? Мне эта тема близка: мы с «Симургом» не первый год проводим инклюзивные смены в летних лагерях. Но места все равно ограничены, и попасть туда могут далеко не все, к сожалению», - написал в своём телеграм-канале парламентарий.

Первым реабилитационным центром, который присоединился к «Первым», стал центр «Солнечный» для детей с ОВЗ. Центр – обладатель федерального гранта. За лето здесь запланированы 6 смен для 600 детей. Сейчас началась 5 смена.

Дети в центре — с разными формами нарушений: опорно-двигательного аппарата, ДЦП, расстройства аутистического спектра, синдрома Дауна. Каждая смена адаптирована под потребности конкретной категории. Вторая смена работала для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, третья — для воспитанников с ментальными особенностями. С детьми занимаются психологи, музыкальные педагоги.

В центре есть уникальное оборудование для детей с ДЦП. Когда-то оно было разработано для космонавтов, которые долго находятся в невесомости. Аппарат стимулирует стопы и помогает закрепить в мозгу стереотип ходьбы. За 3 месяца им уже воспользовались 42 ребёнка. Для полного эффекта необходимы 10 занятий по 20–30 минут.

«Центр получил грант на проект «Семейная мастерская». В течение полутора лет здесь будут проходить занятия для родителей — от шитья до ткачества. Ждём ткацкие станки, швейные машинки и… новых маленьких побед», - поделился Илья Вольфсон.

В ходе мониторинга участники партдесанта осмотрели территории и корпуса оздоровительных лагерей Татарстана, столовые, медпункты, спортплощадки и другие объекты, пообщались с детьми и педагогами, ознакомились с реализуемыми образовательными программами.

Поддержка детского отдыха, сохранение здоровья учащихся, развитие инфраструктуры оздоровительно-образовательных центров входит в положения народной программы партии «Единая Россия».

фото: пресс-служба «Единой России»