Депутаты Госдумы осмотрели в Алексеевском районе РТ обновляемые ДК и ЗАГС

Фото: газета «Заря»

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по контролю Олег Морозов и его коллега по нижней палате парламента Айдар Метшин побывали с рабочим визитом в Алексеевском районе Татарстана. Единороссы посетили объекты народной программы партии – Дом культуры в селе Сухие Курнали и отдел ЗАГС в райцентре, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

ДК в селе Сухие Курнали был построен в 1965 году. Капитальный ремонт здания начался в прошлом году. Здесь уже утеплили фасад и обновляют входную зону, холл, актовый зал на 100 человек и санитарные узлы (приспособленные для маломобильных групп населения).

Необходимые средства в размере 57 млн рублей выделил республиканский бюджет. В здании помимо ДК разместятся сельская библиотека, исполком сельского поселения и ФАП. Это позволит объединить различные социальные сервисы в одном месте.

В поселке городского типа Алексеевское силами подрядной организации, ООО «Союзтрансстрой», модернизировали районный отдел ЗАГС. На средства муниципалитета в объеме 18,7 млн рублей изменили холл, зал регистрации, обновили санитарные узлы, кабинеты специалиста, руководителя, архива и коридор. Тут уже прошла первая в 2026 году церемония бракосочетания.

Кроме того, Олег Морозов и Айдар Метшин приняли участие в 5-м заседании Совета Алексеевского района нынешнего созыва. Местные депутаты подвели итоги социально-экономического развития территории и обсудили ключевые направления работы.

Перед районным Домом культуры организовали выставка резидентов промышленного парка «Алексеевское». Свою продукцию представили предприятие «Алексеевская керамика» и ООО «Мостовик».

В фойе ДК прошли выставки местных товаропроизводителей, сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, агроклассов школ района и Алексеевского аграрного колледжа.

В этот же день состоялось вручение ключей от новых автомобилей учреждениям района, работающих в сферах культуры, спорта и молодёжной политики.