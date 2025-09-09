Депутаты Госдумы осенью приступят к работе над законопроектом о полном запрете вейпов

В осеннюю сессию депутаты Госдумы приступят к работе над законопроектом, предусматривающим полный запрет вейпов в России. Об этом сообщил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума вице-спикер палаты Шолбан Кара-оол.

По его словам, действующие меры – штрафы и уголовная ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним – не решают проблему.

«Принят ряд законов в этой области, введены штрафы и уголовная ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним, но все они являются "половинчатыми". Председатель Госдумы Вячеслав Володин, который занимает принципиальную позицию в деле защиты здоровья детей и молодежи, хорошо чувствует позицию депутатов, и он выразил нашу общую волю и позицию по поводу того, что да, действительно, в Госдуме мы уже все созрели для того, чтобы принять закон о запрете вейпов», – сказал Кара-оол.

Вице-спикер выразил уверенность, что работа над законопроектом начнется с первых дней осенней сессии.

«Мы активно начнем работать над законопроектом о запрете вейпов и пройдем все рубежи законодательных этапов, тем более есть поддержка главы государства», – отметил он.

По словам Кара-оола, все парламентские фракции единодушно выступают за полный запрет. Подготовительная работа в этом направлении ведется уже более трех лет.

«Последствия от продажи вейпов для здоровья нации будут серьезными. Мы можем потерять будущее поколение. Это не то, что можно исчислять в финансах. Прежде всего, это людской потенциал», – подчеркнул он.

Кроме того, депутат напомнил об инициативе президента России Владимира Путина, согласно которой в Нижегородской области будет проведен эксперимент по полному запрету вейпов.