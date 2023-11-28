Депутаты Госдумы одобрили законопроект, освобождающий от НДС на ИЖС с применением эскроу

Депутаты Госдумы предложили принять в первом чтении законопроект, освобождающий от уплаты НДС при строительстве частного дома с применением эскроу-счетов.

Цель данного документа – снизить стоимость объектов ИЖС и сделать доступнее строительство таких домов для граждан, пишет РИА «Новости».

При этом есть риск, что реализация такого проекта приведет к выпадающим доходам бюджетов страны. Сумма может составить около 1,7 млрд рублей в 2024 году и 13 млрд рублей в 2025 году, прогнозируют эксперты.

Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин поручал внести в законодательство изменения, которые дадут использовать механизм эскроу при индивидуальном жилищном строительстве.