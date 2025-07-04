Депутаты Госдумы оценили ход ремонта социальных объектов в районах Татарстана

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В рамках региональной недели российские парламентарии, члены фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, оценили, как идет капитальный ремонт ряда объектов в районах Татарстана, включенных в народную программу партии. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР».

В частности, председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин побывал в Камско-Устьинской ЦРБ, где в рамках народной программы организован капитальный ремонт. Вместе с ним были еще один депутат Госдумы – Ильдар Гильмутдинов и глава Камско-Устьинского района, секретарь местного отделения партии Наиль Вазыхов.

Ремонт идет на втором этаже, там проводятся отделочные работы. Уже обновлены окна, установлена напольная плитка, стеновые панели, двери кабинетов.

«После работ люди смогут поддерживать свое здоровье в комфортных и современных условиях», – прокомментировал увиденное Топилин.

Чтобы продолжать оказывать врачебные и медицинские услуги, на время ремонта пациентов принимают на первом этаже и в стационаре ЦРБ. В начале лета в больнице после ремонта открылся пункт выдачи детского молочного питания, приняв первых посетителей. Помимо обновления самого помещения, здесь появились два новых холодильника, стол для выдачи, компьютер для учет и бактерицидный облучатель для дезинфекции воздуха. Для удобства приходящих в коридоре установили удобные стулья.

В текущем году также планируется отремонтировать амбулаторию в селе Теньки. Всего в Татарстане за 2025-й обновят 150 медицинских учреждений. Также будут построены две новые поликлиники, два офиса врачей общей практики и 34 ФАПа – всего 38 объектов здравоохранения.

Депутат Государственной Думы РФ Альфия Когогина в свою очередь узнала, как продвигается капремонт молодежного центра «Орион» в Набережных Челнах.

«Народная программа "Единой России" – народная по сути и по букве, так как сформирована из наказов граждан. В нее вошли объекты, которые жители городов и сел посещают каждый день. Парки и скверы, школы и детские сады, поликлиники и ФАПы, дворцы спорта и культуры», – заметила парламентарий.

«Вместе с партийцами мы ведем постоянный контроль за реализацией программы, и в этот раз вместе с коллегами из Городского совета Набережных Челнов и Государственного Совета Татарстана в составе партийного десанта ознакомились с ходом капитального ремонта молодежного центра "Орион"», – рассказала она.

По словам депутата, в рамках модернизации здесь создадут новые функциональные пространства для киберспорта, хореографии, фитнеса. Также в центре организуют проектный офис для поддержки молодежных инициатив и подготовки заявок на грантовое финансирование и запустят программу обучения подростков управлению беспилотниками.

На капитальный ремонт и оснащение молодежного центра направлено более 160 млн рублей. На сегодняшний день выполнены работы по усилению проемов, замене окон, устройству внутренних инженерных сетей, идет отделка и благоустройство территории. Готовность учреждения составляет около 70%.

Доступность объектов здравоохранения и молодежной сферы – одни из пунктов народной программы «Единой России», которая уже выполнена на 83%. Она включает почти 400 положений. Их реализация намечена на 2021–2025 годы. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян, живущих по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, а также через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах.