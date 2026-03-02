Комитет ГД по просвещению оценил пилотный проект упрощенного ОГЭ в Татарстане

Депутаты Госдумы оценили готовность Татарстана к реализации федерального эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования. Делегация во главе с председателем комитета по просвещению Ириной Белых посетила Казанский радиомеханический колледж, чтобы ознакомиться с ходом подготовки кадров и обсудить новую модель итоговой аттестации девятиклассников.

С 2026 года в республике, как и еще в 11 регионах страны, девятиклассники смогут при желании сдать только два обязательных экзамена – русский язык и математику – и поступить в отобранные колледжи и техникумы.

Заместитель министра просвещения России Владимир Желонкин напомнил, что два экзамена будут сдавать только те, кто выберет такой вариант. При этом он подойдет не для всех профессий и специальностей. В Татарстане в эксперимент включено 51 учреждение СПО и 40 профессий. Остальные же по-прежнему смогут сдать дополнительные экзамены по выбору.

«Мы снимаем стресс у части детей и даем им дополнительную возможность. Закон направлен на создание еще одного шанса для ребят, которым сложнее учиться, но которые хотят получить профессию», – отметил он.

Ирина Белых в разговоре с журналистами подчеркнула, что закон направлен не на снижение требований и сокращение количества экзаменов.

«Это закон не про два и четыре [экзамена]. Для нас как раз важно, чтобы республика задала себе вопрос: а почему не могут сдать четыре? Это означает, что мы говорим не о сокращении количества экзаменов, а о том, где доработать надо, чтобы все могли сдать четыре. Главное – это качество образования. Вот все на это и нацелено, а не наоборот», – подчеркнула Белых.

По итогам визита депутаты отметили, что эксперимент рассматривается как дополнительная возможность для подростков при сохранении приоритета качества подготовки и ориентации системы СПО на потребности экономики региона.