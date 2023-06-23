Врачи Казани предложили депутатам Госдумы ввести для медиков льготы на оплату коммуналки

Во время поездки в Татарстан члены комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей посетили объекты социальной инфраструктуры Казани и пообщались с врачами. Сотрудники медучреждений города предложили депутатам ввести новые льготы для врачей и медперсонала для приобретения жилья и оплаты коммунальных услуг, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В числе прочего, депутаты посетили некоммерческую организацию «Добрая Казань», Центр психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие», инклюзивный досуговый центр и другие учреждения. Также по инициативе депутата Госдумы Татьяны Ларионовой состоялась встреча «Спасибо врачам!» с участием медработников, которые оказывали помощь мирному населению Донбасса в зоне спецоперации.

«Мне довелось на месте, когда я была в Лисичанске, увидеть работу врачей. Я поразилась мужеству, доброте и патриотизму наших врачей, – подчеркнула депутат. – У каждого педиатра в кармане была горсть конфет, которые они раздавали маленьким пациентам. В общей сложности врачами было осмотрено почти 13 тыс детей, у большей половины патологии были обнаружены впервые», – рассказала она во время мероприятия.



Глава профильного комитета Госдумы Нина Останина попросила врачей подумать, какие меры соцподдержки на законодательном уровне могли бы быть полезны медработникам, работающим в зоне СВО. Она заявила о готовности депутатов комитета взять на себя обязательства и озвучить эти предложения в нижней палате парламента. Участники встречи и предложили рассмотреть возможность создания для врачей и медперсонала новых льготных условий.



В мероприятии также приняли участие депутаты Госсовета РТ Светлана Захарова, Елена Кузьмичева, Айрат Зиатдинов, первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев, начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина, замглавы Исполкома города Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова и другие.