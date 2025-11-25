Депутаты ГД предложили выплачивать пособие для неработающих родителей двух и более детей

Группа депутатов Госдумы во главе с Леонидом Слуцким подготовила законопроект, который предусматривает установление ежемесячного пособия по уходу за ребенком для неработающих родителей, воспитывающих двух и более детей до достижения ими семилетнего возраста. Законопроект направлен на рассмотрение в правительство РФ, сообщает «РИА Новости».

Авторы инициативы отметили, что в действующей системе государственных пособий ежемесячные выплаты по уходу за ребенком положены только до полутора лет.

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается предоставлять пособие неработающим матерям, отцам или опекунам, воспитывающим двух и более детей до семи лет.

В законопроекте уточняется, что размер пособия планируется установить не ниже федерального МРОТ, что в 2025 году составляет 22 440 рублей, чтобы гарантировать социально значимый уровень дохода. Выплаты предполагается осуществлять из федерального бюджета через Фонд пенсионного и социального страхования РФ.

Выплата пособий родителям соответствует целям национального проекта «Семья».