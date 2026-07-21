Депутаты ГД предложили присваивать «Ветерана труда» работникам детсадов

Работникам детских садов могут начать присваивать звание «Ветеран труда» за 25 и более лет педагогического стажа. Соответствующий законопроект разработали депутаты Госдумы, документ направлен на заключение в Правительство РФ и имеется в распоряжении ТАСС.

«Чтобы поддержать действующих педагогов, выразить им дань уважения за годы упорного труда, а также создать стимул для тех ребят, кто только получает профессию педагога в вузах, предлагается предоставить право на получение звания «Ветеран труда» педагогам, которые не менее 25 лет посвятили работе в школах и детских садах», – сказала ТАСС депутат Госдумы Мария Харченко.

Законопроект предлагает дополнить основания для получения звания «Ветеран труда» и распространить их на граждан, имеющих не менее 25 лет педагогического стажа в сфере дошкольного, начального, основного общего и среднего общего образования.

Накануне Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных гарантиях для учителей, включая возможность присвоения им звания «Ветеран труда».

Как отмечают авторы инициативы, сейчас одного длительного стажа для получения такого статуса недостаточно: педагогам, как правило, необходимо иметь государственные или ведомственные награды. В результате воспитатели и учителя, десятилетиями работающие в системе образования, не всегда могут претендовать на предусмотренные для ветеранов меры социальной поддержки.

После изменения законодательства работники детских садов и другие педагоги со стажем от 25 лет смогут получать звание «Ветеран труда» на основании продолжительности своей профессиональной деятельности.

«Учителя и воспитатели, которым присвоено звание «Ветеран труда», смогут пользоваться предусмотренными для данной категории граждан мерами социальной поддержки, включая компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, оказание медицинской помощи и протезно-ортопедической помощи, получение выплат и пособий», – говорится в пояснительной записке.