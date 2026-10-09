Депутаты ГД от Татарстана провели региональную неделю и встретились с жителями

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

В начале октября началась первая региональная неделя депутатов Госдумы IX созыва. В это время парламентарии работают в своих избирательных округах, встречаются с жителями, трудовыми коллективами и представителями муниципалитетов, проводят личные приемы, взаимодействуют с региональными отделениями партий и органами исполнительной власти. Среди основных задач – обсуждение реализации народной программы «Единой России», планов по бюджету и региональному развитию, сообщает пресс-служба партии.

В Татарстане прошло первое совещание нового созыва с участием сенаторов Совета Федерации, депутатов Госдумы от республики, депутатов Госсовета Татарстана и руководителей региональных органов исполнительной власти. Участники обсудили реализацию государственных программ России, федеральных целевых программ и других значимых проектов.

Депутат Госдумы Айдар Метшин сообщил, что на встрече определили основные направления работы татарстанской депутации IX созыва и договорились координировать усилия на федеральном и региональном уровнях. Это позволит эффективнее использовать возможности государственных программ и национальных проектов для устойчивого социально-экономического развития республики.

В рамках первой региональной недели Айдар Метшин побывал с рабочей поездкой в Новошешминском районе. Программа визита включала вопросы сохранения исторической памяти, поддержки участников специальной военной операции и дальнейшего развития территории.

Одним из главных событий стало открытие трех мемориальных досок в память о погибших участниках СВО. В церемонии участвовали родные и близкие военнослужащих. Метшин подчеркнул, что их мужество и самоотверженность останутся в памяти жителей, а сохранение имен тех, кто погиб за Родину, – общая обязанность.

Депутат также посетил модельную библиотеку, которую отремонтируют благодаря федеральному гранту. После обновления здесь появится современное пространство для чтения, обучения, общения и культурного досуга жителей района.

Еще одной частью рабочей поездки стала встреча с демобилизованным участником СВО Алексеем Лазаревым на его новом рабочем месте. Его трудоустроили при содействии Республиканского военного комиссариата. Метшин отметил, что после возвращения к мирной жизни защитники должны чувствовать поддержку и иметь возможность реализовать себя в профессии.

В завершение визита состоялось установочное совещание, посвященное проектам и программам, которые планируют реализовать в ближайшие годы. Участники определили дальнейшие задачи и приоритеты развития района, направленные на повышение качества жизни населения.

По словам Метшина, встречи с жителями и совместная работа на местах позволяют выявлять наиболее важные проблемы и последовательно искать пути их решения.

Под председательством депутата Госдумы, федерального координатора партийного проекта «Предпринимательство» Альфии Когогиной прошло совещание по вопросам поддержки промышленных парков Татарстана.

Рабочую встречу организовали в Нижнекамском районе. Участники посетили промышленный парк «Нижнекамск», бизнес-парк «Кампласт» и ознакомились с работой нескольких компаний-резидентов.

Когогина отметила, что предпринимателям, особенно на начальном этапе развития бизнеса, часто сложно самостоятельно вкладывать средства в создание инфраструктуры. В таких случаях государство выступает партнером, помогая развивать производственные площадки. По словам депутата, встреча должна помочь усовершенствовать действующие механизмы поддержки и определить вопросы, которые она сможет продвигать на федеральном уровне.

Первый заместитель министра экономики Татарстана Наталья Кондратова рассказала о мерах поддержки предпринимателей в республике. Среди них – налоговые льготы, льготные микрозаймы и лизинг, а также компенсация расходов на электроэнергию. Средняя заполняемость промышленных парков Татарстана составляет 82%.

Когогина подчеркнула, что непосредственное общение с руководителями предприятий и предпринимателями позволяет получить обратную связь о том, как на местах реализуется государственная промышленная политика.

Участники совещания также договорились провести образовательный интенсив для представителей отрасли. Сопредседатель правления Ассоциации индустриальных парков России Максим Паздников сообщил, что ассоциация совместно с профильным министерством разработала цикл занятий по строительству и эксплуатации промышленных площадок. Обучение поможет эффективнее использовать государственные инструменты развития.

Секретарь Нижнекамского местного отделения «Единой России», глава района Радмир Беляев предложил провести интенсив в рамках инвестиционного форума «Акча», который в ближайшее время состоится в Нижнекамске.

Поддержка малого и среднего бизнеса остается одним из приоритетов народной программы «Единой России». Она предусматривает улучшение делового климата, снижение административных барьеров, расширение финансовой помощи российским производителям и развитие платформенной экономики.

В рамках Декады старшего поколения Альфия Когогина побывала в клиентской службе Социального фонда России в Набережных Челнах. Особое внимание во время визита уделили модернизации обслуживания граждан.

Депутату показали обновленный зал ожидания, который стал частью цифровой системы обслуживания. Представители фонда пояснили, что работа службы постепенно переходит от простого приема документов к комплексному решению вопросов граждан. Главная задача – сопровождать человека и как можно быстрее помогать ему получать необходимые услуги.

Когогина также встретилась с активистами Центра общения старшего поколения. Там проходила просветительская лекция «Деменции.Нет», посвященная когнитивным нарушениям и способам поддержки пожилых людей.

Кроме того, депутат ознакомилась с творческими работами слушателей «Университета третьего возраста». Его студенты продолжают осваивать новые навыки и раскрывать свои способности независимо от возраста.

Когогина отметила, что региональные недели депутатов предполагают общение с жителями, посещение предприятий и организаций, а также участие в решении вопросов развития территорий. По ее словам, визит в крупнейшую в России клиентскую службу Социального фонда стал возможностью оценить работу учреждения и пообщаться с жителями Набережных Челнов старшего поколения.

В завершение встречи состоялось награждение ветеранов службы, проработавших в Социальном фонде более 25 лет. Им вручили знаки отличия «За верность Социальному фонду России» и благодарственные открытки от председателя фонда Сергея Чиркова. Эти специалисты ежедневно выполняют сложную и часто незаметную для широкой публики работу, обеспечивая качество и стабильность социальных услуг для жителей города.

Когогина также приняла участие в городских мероприятиях ко Дню пожилых людей. На торжестве она поблагодарила ветеранов-первостроителей Набережных Челнов за труд, энергию, наставничество и опыт, который они передают детям и внукам. Депутат отметила их вклад в строительство КАМАЗа и города, а также в воспитание молодого поколения и формирование уважения к труду.

В фойе гостей встречали оркестр народных инструментов, праздничная фотозона и фотовыставка. В концерте «Строители эпохи» выступили лучшие творческие коллективы и исполнители города. Мероприятие прошло в рамках федерального партийного проекта «Старшее поколение».

Депутат Госдумы Марсель Шайдуллин провел первый прием граждан в новом статусе в общественной приемной Заинского местного отделения «Единой России». В его избирательный округ входят девять районов Татарстана.

Одним из главных вопросов стало строительство объездной дороги вокруг Заинска на трассе Набережные Челны – Заинск – Альметьевск. Жители попросили депутата помочь продвинуть этот проект, который важен для развития дорожной инфраструктуры и снижения нагрузки на городские улицы.

Еще одно обращение касалось реставрации храма Богоявления Господня, известного как Красная церковь. Здание построили в 1881 году, и жители микрорайона Заинск-2 попросили включить его в план реставрации.

Активисты, которых представляла Светлана Долгова, отметили, что храм расположен в живописном месте с красивой панорамой. При должном благоустройстве территория может стать смотровой площадкой, а также культурным и духовным пространством, связанным с историей города.

Жители также предложили пересмотреть нормативы, регулирующие начало отопительного сезона. По действующим правилам отопление включают не позднее дня, следующего за завершением пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 градусов.

Заинцы считают, что этот период можно сократить до трех дней. Они напомнили, что с 2025 года прежние технические правила заменили новыми, однако основной температурный критерий остался прежним.

Шайдуллин выслушал всех заявителей, дал рекомендации и взял обращения в работу. Для решения ряда вопросов потребуется взаимодействие с профильными комитетами и ведомствами. Депутат намерен направить соответствующие запросы и лично контролировать ход их рассмотрения.

Шайдуллин назвал первый прием в Заинске продуктивным и подчеркнул, что непосредственное общение с жителями помогает понять, какие проблемы действительно требуют внимания. По его словам, по каждому обращению предстоит провести отдельную работу.

После поездки в Заинск Марсель Шайдуллин посетил Азнакаевский район, которым много лет руководил ранее. Он провел несколько рабочих встреч, в том числе с новым главой района Айдаром Шамсутдиновым.

Они обсудили основные вопросы социально-экономического развития территории. В центре внимания оказались состояние дорог, жилищно-коммунальное хозяйство и социальная инфраструктура.

Отдельно рассмотрели меры поддержки участников специальной военной операции, их семей и демобилизованных военнослужащих. Участники встречи обсудили помощь, которая уже действует в районе, и определили, в чем еще нуждаются защитники и их близкие. Шайдуллин подчеркнул, что поддержка военнослужащих и их семей требует постоянного внимания со стороны всех уровней власти.

Депутат также посетил Актюбинский дом-интернат для престарелых и инвалидов и поздравил его подопечных с Декадой пожилых людей. Он отметил, что жители учреждения ведут активную жизнь, занимаются спортом и творчеством и сохраняют позитивный настрой.

Работа по поддержке активного долголетия ведется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В Азнакаевском районе также проходит месячник беременных. В отделе ЗАГС состоялась встреча с будущими родителями, организованная в рамках национального проекта «Семья». В ней принял участие и Марсель Шайдуллин.

Кроме того, депутат провел первый прием жителей Азнакаевского района в качестве депутата Госдумы. В общественную приемную местного отделения «Единой России» обратились с вопросами о дорогах, благоустройстве, ЖКХ и социальной поддержке.

Шайдуллин также принял участие в отправке из Азнакаево 111-го гуманитарного конвоя. Жители района собрали 10 тонн груза для земляков, проходящих военную службу, и жителей приграничных территорий.

Депутат Госдумы IX созыва, председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов провел прием граждан в общественной приемной «Единой России» в Казани. Жители Нижнекамского и Чистопольского районов обратились к нему по вопросам коммунальной инфраструктуры, благоустройства и социальной поддержки.

Жители Майско-Горского поселения Нижнекамского района пожаловались на нехватку техники для зимней расчистки дорог. На балансе поселения находится один трактор, мощности которого недостаточно для обслуживания всех населенных пунктов и подъездных путей к участкам многодетных семей.

Заявители попросили помочь приобрести более мощную коммунальную технику. Морозов договорился о взаимодействии с главой Нижнекамского района, чтобы проработать вопрос выделения необходимой машины и решить проблему уборки снега.

Еще одно обращение касалось двора многоквартирного дома в поселке Камские Поляны. Территорию давно не ремонтировали, дороги и тротуары находятся в неудовлетворительном состоянии, что создает неудобства и риски для жителей.

Заявители попросили включить дом в республиканскую программу «Наш двор». Морозов взял вопрос на личный контроль и намерен обратиться к куратору программы, чтобы рассмотреть возможность благоустройства территории в 2027 году.

Житель Чистопольского района, инвалид с детства, обратился за помощью в подключении к газоснабжению. Из-за состояния здоровья он пока не может трудоустроиться и не располагает средствами для оплаты газа.

Морозов сообщил, что обратится к главе Чистопольского района с просьбой помочь заявителю найти работу с учетом его возможностей и состояния здоровья.

Депутат подчеркнул, что работа с обращениями граждан – одна из основных частей его деятельности. По его словам, за каждым вопросом стоят конкретные люди, их безопасность и качество жизни. Морозов заверил, что все обращения проработают совместно с профильными ведомствами и в рамках республиканских программ, чтобы жители могли увидеть реальные результаты.