Депутаты Европарламента перепутали Иран с Болгарией и Турцией

Некоторые депутаты Европарламента не смогли правильно указать Иран на карте, что привело к возмущению общественности и скандалу. Об этом пишет французское издание Le Parisien, передаёт РИА Новости.

Видеозапись с ошибочными ответами была сделана в начале марта, но широкий резонанс получила лишь в минувшие выходные. Пользователи соцсетей выразили возмущение.

Как отмечается в материале, Иран перепутали с Болгарией, Турцией, Афганистаном и Саудовской Аравией. Например, евродепутат от Социалистической партии Эмма Рафовиц указала на Болгарию, а её коллега из партии «Возрождение» Фабьенн Келлер вместо Ирана показала на Турцию.

Представительница левой партии «Непокорившаяся Франция» Манон Обри заявила, что такие ошибки могли бы показаться забавными, если бы Европарламенту не приходилось голосовать по вопросам, связанным с продолжающейся войной США и Ирана. По её словам, теперь она лучше понимает, почему некоторые коллеги не решаются осудить происходящее.