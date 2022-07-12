Депутаты-единороссы Татарстана рассмотрят возможность поездки в Донбасс на каникулах

Депутаты фракции «Единая Россия» в Госсовете Татарстана рассмотрят возможность съездить во время парламентских каникул в Донецкую и Луганскую народные республики для оказания помощи жителям. Об этом заявил заместитель Председателя Государственного Совета РТ, руководитель фракции Юрий Камалтынов на пресс-конференции.

«Специально такая тема не рассматривалась, потому что это идет через региональный исполком партии, не через фракцию. Но тема хорошая. Я обещаю, что эту тему подниму. Сейчас такая возможность есть. Если раньше были определенные сложности с тем, как туда добираться, то сейчас стало проще, ходы уже известны. Эта тема, безусловно, будет поднята», – сказал парламентарий.

Камалтынов добавил, что когда началась спецоперация на Украине, депутаты-единороссы подключились к сбору средств вместе с исполкомом партии «Единая Россия». Однодневный заработок перечислили все депутаты фракции.

«Тогда более 2 млн рублей собрали и перечислили для беженцев. Многие депутаты лично участвуют в оказании помощи. Это связано с продуктами питания, необходимыми бытовыми средствами», – подчеркнул он.

На последнем заседании сессии Госдумы Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что депутаты после окончания весенней сессии могут поехать в Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы обсудить там вопросы помощи Донбассу.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Обращаясь к жителям РФ, он подчеркнул, что главной целью российских военных станет защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.