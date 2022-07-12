Депутаты-единороссы РТ хотят скорректировать дорожную карту по наказам избирателей

Парламентская фракция «Единая Россия» намерена обратиться в Правительство Татарстана с просьбой скорректировать дорожную карту по наказам избирателей. Об этом заявил заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель фракции Юрий Камалтынов на пресс-конференции.

«Посмотрим, какие есть системные проблемы в части реализации наказов. И при необходимости хотим обратиться в Правительство, чтобы подкорректировать дорожную карту. Потому что время идет, ситуация меняется, что-то теряет актуальность, что-то в нынешних условиях становится невыполнимо в силу объективных причин. Дорожные карты, которые были приняты на уровне республики и муниципалитетов, не должны быть какой-то застывшей массой проблем», – сказал парламентарий.

При этом, по словам Камалтынова, для единороссов «принципиально важно, чтобы проблемы были решены». «Принципиальный вопрос – работа по исполнению наказов, поступивших на сходах граждан в Татарстане, в ходе избирательных компаний последних лет», – подчеркнул он.

Депутат сообщил, что фракцией «Единая Россия» были созданы четыре рабочие группы, представители которых выезжали в районы для изучения реализации дорожной карты по исполнению наказов, утвержденной Правительством Татарстана.

«Нам было интересно посмотреть, как исполняются наказы, которые относятся к местному уровню муниципального управления. Наказов в общей сложности только в 2019 году было около 4 тыс., а потом еще больше. Поэтому было создано несколько рабочих групп, которые изучали реализацию наказов на местах. Мы пока работу не завершили. 14 июля заслушаем информацию четвертой рабочей группы. И после этого все будем сводить в одну систему», – заметил он.

Говоря о трудноисполнимых наказах, Камалтынов уточнил, что есть, например, вопросы, связанные со строительством какого-то объекта, который в ближайшее время не будет построен, поскольку «трудно найти сумму в несколько миллиардов рублей». «Или, к примеру, люди поднимали вопрос по дорожному строительству, а это было в республиканской программе. Работу выполнили, а наказ вроде остался, с ним надо что-то делать», – добавил он.

Парламентарий отметил, что если становится понятно, что какой-то наказ исполнить нереально, то об этом информируют избирателя. «Мы должны объяснить человеку, с чем это связано. В среднем по 2020 году исполнение наказов, запланированных к реализации на тот год, составило примерно 70%. И около 68% по прошлому году», – продолжил он.

За период работы весенней сессии депутаты внесли в Госсовет Татарстана 49 законопроектов, из них 31 проект закона был инициирован и подготовлен депутатами парламентской фракции «Единая Россия».