Депутаты «Единой России» проверили ход ремонта соцобъектов в районах РТ

фото: официальный портал "Единой России"

В Татарстане продолжается ремонт и строительство социальных объектов. Депутаты, активисты партии посетили некоторые из объектов народной программы «Единой России», сообщается на официальном портале партии.

По предоставленной информации, в ходе рабочей поездки в Алексеевский район депутат Госдумы Айдар Метшин вместе с секретарем Алексеевского местного отделения партии «Единая Россия», главой района Сергеем Демидовым осмотрели новый парк и детский сад, в котором завершился капремонт.

Парк «Ёлки-палки» появился в микрорайоне западной части поселка Алексеевское. Ранее на его территории был пустырь, а сегодня здесь создано современное пространство для отдыха, прогулок, занятий спортом и семейного досуга.

Проект реализован в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», а также при поддержке федеральных и республиканских программ.

Отдельное внимание здесь уделили развитию спортивной инфраструктуры. Площадка ГТО построена в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта».

В ходе благоустройства на территории появились парковка, пешеходные дорожки с покрытием из брусчатки, современная детская площадка, спортивная зона, установлены скамейки и урны, оборудована входная группа.

В парке высадили 140 елей, а в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – 80 лип. Поддержку в приобретении посадочного материала оказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров. Благодаря этому территорию дополнительно украсили туями и можжевельником.

В создании парка активно участвовали местные специалисты и организации. Входную группу изготовил мастер Павел Голубев, работы по укладке брусчатки выполнили районные подрядчики.

Существенную помощь в благоустройстве и дальнейшем содержании территории оказывает Алексеевский аграрный колледж – студенты и сотрудники помогают ухаживать за зелеными насаждениями, поддерживают порядок и участвуют в развитии общественного пространства.

«Такие проекты меняют качество жизни людей и создают комфортную среду даже в небольших населенных пунктах. Сегодня парк действительно стал местом притяжения для жителей: по вечерам здесь собираются десятки семей с детьми, молодежь и представители старшего поколения», – отметил Айдар Метшин.

После осмотра территории гости пообщались с жителями и обсудили дальнейшее развитие общественных пространств в районе.

фото: официальный портал "Единой России"

Согласно сообщению, следующей локацией стал детский сад «Солнышко». Он состоит из двух двухэтажных корпусов, соединенных между собой переходом. В ходе капитального ремонта здесь провели масштабную работу – заменили внутренние инженерные сети, окна и двери, выполнили отделочные работы, закупили новую мебель и современное оборудование.

Серьезные изменения коснулись и внешнего облика учреждения. Были реконструированы входные группы, оборудовано помещение для хранения колясок, благоустроена прилегающая территория. Перед детским садом появилось большое современное пространство с площадкой для проведения мероприятий, детских игр и прогулок.

Сергей Демидов отметил, что необходимость капитального ремонта назрела давно.

«Детский сад был построен много лет назад и уже не соответствовал современным требованиям безопасности и комфорта, поэтому было принято решение о проведении капитального ремонта. Проведена действительно большая работа. Сегодня это уже совершенно другое пространство – современное, светлое и удобное как для детей, так и для сотрудников учреждения», – подчеркнул он.

Айдар Метшин высоко оценил проведенные работы, отметив, что создание комфортных условий для детей остается одним из важнейших направлений социальной политики.

Секретарь Черемшанского местного отделения «Единой России», глава района Рамиль Айбатов проверил, как идёт работа по капитальному ремонту здания центральной районной больницы.

За последние три года в районной больнице модернизировали операционный блок, лестничные пролёты и площадки стационара, терапевтического и детского отделений. Закупили и установили медицинское оборудование и мебель для хирургического, терапевтического и детского отделений. На эти цели выделено 101 миллион рублей.

фото: официальный портал "Единой России"

В отделениях установили пластиковые окна, двери, сделан потолок. Заменили системы отопления, электропроводку, с учетом всех санитарных норм смонтировали новую вентиляционную систему. Обновили водопроводную и канализационную сети. Забетонировали полы, уложили плитку и постелили линолеум, установили светильники, пожарную сигнализацию, видеокамеры.

Сейчас в Черемшанской ЦРБ продолжается очередной этап капитального ремонта здания стационара и в бывшем родильном отделении на первом этаже. Компания-подрядчик одновременно ведет работы по отделке внутренних помещений и замене инженерных сетей. Работы идут в рамках народной программы «Единой России».

Также Рамиль Айбатов проконтролировал ход строительства в Черемшане нового очистного сооружения, способного перерабатывать 700 кубов сточных вод в сутки.

Строительство объекта рассчитано на два года, ввод в эксплуатацию планируется в 2027 году. Финансирование из республиканского бюджета на этот год составляет 130 миллионов рублей, а всего на это предусмотрено 300 миллионов рублей.

фото: официальный портал "Единой России"

Очистные сооружения канализации – это комплекс инженерных систем для очистки сточных вод перед их сбросом в водоемы или повторным использованием. Этот объект возводят рядом с действующими сооружениями, которые были введены в эксплуатацию в 1998 году. После ввода в строй нового объекта действующие очистные сооружения снесут.

Строители уже возвели фундамент, бетонируют под основные две линии по 350 кубов. Известно, что по контракту будут сделаны такие услуги, как демонтаж, строительство здания очистных сооружений и административно-бытового корпуса, а также конструктивные решения фундаментов под сооружения.

Напомним, что в Татарстане по инициативе Раиса республики Рустама Минниханова действует программа по модернизации коммунальной инфраструктуры. В 2026 году в Татарстане модернизация коммунальных сетей проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и региональных программ. Запланировано обновление 17 объектов инженерной инфраструктуры.

фото: официальный портал "Единой России"

В Лениногорске в рамках реализации национального проекта «Семья» начался капитальный ремонт музыкальной школы. Обновят учебные классы, музыкальные кабинеты, концертный зал. Специалисты заменят окна и двери, системы отопления и вентиляции, электропроводку. Важным этапом станет также звукоизоляция помещений, что позволит создать идеальные условия для занятий музыкой и проведения концертов.

Кроме того, в рамках проекта предусмотрено оснащение школы современным музыкальным оборудованием и инструментами – это значительно повысит качество образовательного процесса.

фото: официальный портал "Единой России"

«Капитальный ремонт направлен на создание современных и комфортных условий для обучения и творческого развития учащихся. Такие изменения не только улучшат материально-техническую базу школы, но и вдохновят ребят на новые творческие достижения», – подчеркнул исполнительный секретарь Лениногорского местного отделения партии Игорь Храмов.