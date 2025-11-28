Депутаты «Единой России» проверили ход модернизации школ и больниц Татарстана

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Депутаты Госдумы в ходе региональной недели посетили ряд районов Татарстана, где проинспектировали объекты социальной инфраструктуры. Парламентарии, представляющие республику и «Единую Россию» в нижней палате, продолжают контролировать реализацию народной программы партии, сообщает пресс-служба партии.

В Альметьевске партийный десант оценил ход строительства круглосуточного стационара Центральной районной больницы. В городе продолжают обновлять учреждения здравоохранения.

В осмотре объекта участвовали депутат Госдумы Руслан Гаджиев, руководитель фракции «Единой России» в совете Альметьевского района Николай Бочкарев, исполнительный секретарь местного отделения партии Лилия Миннеханова, главный врач Альметьевской ЦРБ Ильдар Рахимуллин, а также активисты и сторонники партии.

На объекте ведутся активные работы: продолжается установка и модернизация систем водоснабжения и электроснабжения, выполняются отделочные работы. Руслан Гаджиев отметил, что объект имеет высокую значимость для жителей города и района.

Он подчеркнул, что благодаря активности главного врача Ильдара Рахимуллина удалось ускорить строительство круглосуточного стационара, и выразил уверенность в том, что объект будет сдан в установленные сроки.

Главный врач рассказал депутатам, что модернизация системы здравоохранения в районе уже приносит результаты. Он сообщил, что развитие дневного стационара повысило эффективность оперативных вмешательств, а активное раннее выявление заболеваний сокращает необходимость радикального лечения.

Кроме того, с 2024 года активно развивается паллиативная служба, благодаря чему учреждение вошло в число лучших в республике по этому направлению. Также в больнице открылось новое отделение медицинской реабилитации для пациентов с нарушениями мозгового кровообращения. Рахимуллин отметил, что круглосуточный стационар позволит пациентам проходить полноценное восстановление, не покидая пределы района.

В Бугульме Руслан Гаджиев посетил школы №6 и лицей №2. Его сопровождали и.о. руководителя исполнительного комитета района Руслан Масалимов, заместитель руководителя исполнительного комитета и начальник управления образования Валентина Кульбеда, исполнительный секретарь местного отделения партии Анвар Ахмадиев.

Школа №6, построенная в 1960 году, сегодня обучает почти 1200 детей – более чем вдвое выше проектной мощности. В этом году в одной части здания провели капитальный ремонт на сумму 141,8 млн рублей: обновили кровлю, входные группы, санитарные узлы, инженерные и слаботочные сети, окна, двери, фасад и приобрели новое технологическое оборудование.

Из-за сокращения лимитов ремонт второй части здания не проводился; для его завершения требуется еще 200 млн рублей.

Учебный процесс здесь проходит в 2,5 смены. Школа с углубленным изучением физики, математики и английского языка стабильно демонстрирует высокие результаты и готовит выпускников к обучению в ведущих вузах России и Татарстана. Запланировано строительство дополнительного корпуса на 618 мест.

ГИСУ РТ уже готовит документацию для проведения торгов на проектно-изыскательские работы, предварительная стоимость строительства составляет 800 млн рублей.

Лицей №2 также работает с серьезным перегрузом – его посещает более 1200 детей, что вдвое превышает лимит. Частичный ремонт здесь провели в 2014 году: заменили крышу, окна и входную группу. Сейчас учреждение нуждается в замене инженерных сетей, полов, дверей, в выполнении отделочных работ и ремонте фасада.

На капитальный ремонт требуется 390 млн рублей. Лицей имеет длительную практику успешного физико-математического образования, обучает детей в 2,5 смены и, несмотря на стесненные условия, развивает инженерные классы.

В 2024 году лицей выиграл грант федерального проекта «Беспилотные авиационные системы» и получил высокотехнологичное оборудование по разработке, производству и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. Это направление также требует дополнительных помещений. Руслан Гаджиев осмотрел и геологический музей школы – одну из ее «визитных карточек». Лицей также нуждается в новом корпусе.

Депутат высоко оценил работу педагогических коллективов обоих учреждений, отметив их устойчиво высокие образовательные результаты. Он заявил, что будет содействовать продвижению вопроса о второй очереди капитального ремонта школы №6 и строительстве дополнительных корпусов.

Также он предложил при выделении средств в рамках народной программы создать при школах общественные советы с участием родителей и педагогов для контроля за ходом работ. По его словам, строительство дополнительных корпусов позволит перейти к односменному обучению.

Депутат Госдумы и координатор федерального партпроекта «Предпринимательство» Альфия Когогина обсудила с руководством Набережных Челнов и Тукаевского района включение пяти школ в федеральную программу капитального ремонта на 2026 год.

Программа «Модернизация школьных систем образования», реализуемая «Единой Россией», Минпросвещения и Минстроем России совместно с регионами с 2022 года, предусматривает ремонт 7,3 тысячи школ к 2026 году. На сегодняшний день модернизировано около 5,7 тысячи учебных заведений.

Альфия Когогина сообщила, что в программу на 2026 год включены школа №55, школа №58 и Пушкинский лицей №78 в Набережных Челнах, а также Новотроицкая и Тлянче-Тамакская школы Тукаевского района. Она отметила, что за каждым объектом закреплены ответственные депутаты и сенаторы, контролирующие реализацию проектов от этапа проектирования до приемки.

Парламентарий подчеркнула, что партийный десант традиционно ведет парламентский контроль, поскольку работы выполняются за счет бюджетных средств. В этот раз вместе с коллегами из городского совета Набережных Челнов и Государственного Совета Татарстана она посетила две школы на этапе «до» начала капремонта.

Школа №55, работающая с 1992 года, обучает 884 детей, многие из которых – дети сотрудников промышленных предприятий города. Лицей № 78, основанный в 1990 году, принимает 958 учеников и считается одним из ведущих образовательных учреждений Челнов, отличаясь творческой атмосферой и современными подходами к обучению.

Все запланированные работы реализуются в рамках народной программы «Единой России».