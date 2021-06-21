Депутаты «Единой России» ответят на вопросы татарстанцев о туризме и летнем отдыхе

«Единая Россия» организует неделю приемов, посвященную туризму и летнему отдыху. На вопросы татарстанцев ответят депутаты Госдумы Марат Бариев, Ольга Павлова и Евгений Гришин, сообщает пресс-служба партии.

Так, завтра в 11.00 первый прием проведут депутат Госдумы РФ Марат Бариев и председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов, которые расскажут жителям республики о нюансах туристического отдыха в 2021 году.

На следующий день депутат Госдумы РФ Ольга Павлова, председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева и президент Ассоциации «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев объяснят, где в этом году можно отдохнуть и укрепить здоровье. После совместного прямого эфира, с 13.00 до 15.00, эксперты будут отвечать на вопросы предварительно записавшихся жителей.

Также 23 июня состоится прямой эфир депутата Госдумы РФ Евгения Гришина, который проведет консультацию по личным вопросам татарстанцев. Онлайн-мероприятие будет проходить с 13.00 по 15.00.

Завершит неделю приемов горячая линия по номеру 8 (843) 238-10-00. Консультировать татарстанцев будут специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ, Комитета по туризму Казани и ГБУ РЦ «Лето».