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Ру Тат
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12 октября 2021  13:58

Депутаты «Единой России» от Татарстана возглавили три думских комитета

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Депутаты фракции «Единой России» от Татарстана стали председателями трех комитетов Госдумы нового созыва. Об этом сообщается в телеграм-канале партии. 

Так, Олег Морозов возглавил Комитет ГД по контролю, Максим Топилин — по экономической политике, Елена Ямпольская — по культуре. Их кандидатуры фракция выдвинула на организационном собрании 7 октября 2021 года. 

Всего депутаты «Единой России» возглавили 17 думских комитетов. Напомним, сегодня проходит первое заседание Госдумы восьмого созыва, выборы которой состоялись с 17 по 19 сентября. Ранее сообщалось о том, что количество комитетов увеличится еще на шесть. 

#госдума рф
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