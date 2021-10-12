Депутаты «Единой России» от Татарстана возглавили три думских комитета

Депутаты фракции «Единой России» от Татарстана стали председателями трех комитетов Госдумы нового созыва. Об этом сообщается в телеграм-канале партии.

Так, Олег Морозов возглавил Комитет ГД по контролю, Максим Топилин — по экономической политике, Елена Ямпольская — по культуре. Их кандидатуры фракция выдвинула на организационном собрании 7 октября 2021 года.

Всего депутаты «Единой России» возглавили 17 думских комитетов. Напомним, сегодня проходит первое заседание Госдумы восьмого созыва, выборы которой состоялись с 17 по 19 сентября. Ранее сообщалось о том, что количество комитетов увеличится еще на шесть.