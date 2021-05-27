Депутаты Челнов увеличили размер «подъемных» приезжим врачам до 200 тысяч рублей

Депутаты Набережных Челнов на очередном заседании городского Совета своим решением увеличили размер муниципальных выплат врачам, приезжающим в город по республиканской грантовой программе.

Сейчас укомплектованность поликлиник и больниц Челнов специалистами составляет 59%. В медицинских учреждениях работают 1729 врачей. Кадровый прирост за 2020 год составил 37 специалистов. Остаться в плюсе помогла грантовая программа республики, по которой приезжие ранее получали 500 тыс. рублей «подъемных», а теперь — 800 тыс. рублей. С начала действия программы в Автоград переехали 300 врачей.

Как сообщил мэр Челнов Наиль Магдеев, половина грантополучателей, приезжающих в Татарстан, местом своего проживания выбирает Набережные Челны. И это неслучайно. Здесь им сразу выдают матпомощь в размере 100 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета.

«Мы решили размер [выплат] увеличить до 200 тысяч рублей. Из бюджета города на это выделяется 10,5 млн рублей. Мы осознанно идем на эти затраты. Потому что понимаем, что ничего важнее жизни и здоровья людей быть не может. Для снижения кадрового дефицита в области здравоохранения в городе используются различные подходы. Привлечение готовых специалистов — одно из них. Такой подход помогает привлечь квалифицированных специалистов в короткие сроки. И это очень ценно в условиях пандемии [коронавируса]», — подчеркнул Магдеев.