Депутаты Челнов назвали одну из улиц в честь героя войны Нурми Шарипова

Сегодня на сессии городского Совета челнинские депутаты утвердили названия четырех улиц. Одна из них названа в честь героя Великой Отечественной войны Нурми Шарипова.

Улица, получившая имя Героя Советского Союза, расположена на пограничной территории между Челнами и Тукаевским районом, в поселении Большая Шильна.

Уроженец Тукаевского района Нурми Шарипов известен свои подвигом во время наступления под Львовом в 1944 году: в бою у села Банюнин он первым ворвался в траншею противника, уничтожил пулемет, расчет и захватил в плен офицера. При отходе разведгруппы с «языком» был ранен в обе ноги. Остался прикрывать отход товарищей. Из захваченного пулемета вел огонь до последнего патрона, затем подорвал гранатой себя и окруживших его врагов. Был похоронен на месте боя.

Получили имена еще три челнинские улицы, расположенные за проспектом Абсалямова, в частном секторе за 63-м и 65-м микрорайонами. Они стали называться Колосковая, Вторая Колосковая и Третья Колосковая.