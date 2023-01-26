news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
26 января 2023  11:24
Эльза Кузнецова

Депутаты Челнов массово ушли на больничный

news_top_970_100
Депутаты Челнов массово ушли на больничный

На сегодняшнем, 20-м заседании городского Совета Набережных Челнов IV созыва из 44 депутатов присутствуют 33. Такие данные на открытии сессии привел мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Достаточно большое количество коллег на больничном, а также в служебных командировках. Тем не менее кворум для работы имеется», — отметил Магдеев. 

В работе Горсовета принимают участие руководитель исполкома, его заместители, главы администраций районов, председатель контрольно-счетной палаты, прокурор Набережных Челнов, представители СМИ и многие другие.

Глава города представил нового прокурора — в начале недели, 23 января, приказом генерального прокурора РФ им был назначен старший советник юстиции Артур Абуталипов. 

«Человек опытный, прошедший хорошую школу прокурорской службы, поэтому он возглавил прокуратуру Набережных Челнов, пожелаем ему успехов», — заметил мэр.

Фото: Telegram-канал мэрии Набережных Челнов.

#Набережные Челны #наиль магдеев
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное