Депутаты Челнов массово ушли на больничный

На сегодняшнем, 20-м заседании городского Совета Набережных Челнов IV созыва из 44 депутатов присутствуют 33. Такие данные на открытии сессии привел мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Достаточно большое количество коллег на больничном, а также в служебных командировках. Тем не менее кворум для работы имеется», — отметил Магдеев.

В работе Горсовета принимают участие руководитель исполкома, его заместители, главы администраций районов, председатель контрольно-счетной палаты, прокурор Набережных Челнов, представители СМИ и многие другие.

Глава города представил нового прокурора — в начале недели, 23 января, приказом генерального прокурора РФ им был назначен старший советник юстиции Артур Абуталипов.

«Человек опытный, прошедший хорошую школу прокурорской службы, поэтому он возглавил прокуратуру Набережных Челнов, пожелаем ему успехов», — заметил мэр.