Депутаты без бензина, дорогие сигареты, призыв в армию: гид по законам России в 2024 году

В России подняли верхнюю планку призывного возраста с 27 до 30 лет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В армию будут забирать до 30 лет

В России подняли верхнюю планку призывного возраста с 27 до 30 лет. Так, с начала следующего года в запас будут зачислять только по достижении 30 лет. Если мужчина уже находится в запасе, то призвать его не имеют права. Напомним, что в Госдуме также хотели повысить минимальную планку призывного возраста с 18 до 21 года, но от этой идеи отказались.

«Это решает задачи Вооруженных Сил России, но мы должны понимать, что призванные служить на один год не участвуют в военных действиях. В сегодняшних условиях это необходимое и важное решение», – прокомментировал закон депутат Госдумы Айрат Фаррахов «Татар-информу».

Парламентарий отметил, что все действующие отсрочки от службы армии – учеба в вузе, ограничения по здоровью – действуют на всех призывников, вне зависимости от возраста.

С начала 2024 года маме или папе, в зависимости от того, кто взял декретный отпуск, будет положена и зарплата, и выплаты от государства Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Работающим родителям сохранят пособие на ребенка до 1,5 года

Декрет длится до трех лет, но деньги на ребенка приходят только до полутора лет включительно. Средний размер ежемесячного пособия составляет около 17,8 тыс. рублей, сообщили в Госдуме. С начала 2024 года родитель сможет рассчитывать на это пособие даже при выходе на работу. То есть маме или папе, в зависимости от того, кто взял декретный отпуск, будет положена и зарплата, и выплаты от государства.

«Раньше пособие выплачивали тому из родителей, кто находился в отпуске по уходу за малышом. При этом можно было работать только на дому или неполный день. Теперь же пособие будут выплачивать и в случае, если мама или папа вышли на работу, не дожидаясь, когда ребенку исполнится полтора года. Это касается и матерей, которых во время беременности или декрета уволили из-за ликвидации компании», – прокомментировала нововведение детский омбудсмен по Татарстану Ирина Волынец для «Татар-информа».

С 1 января Госдума не будет платить за расходы депутатов на бензин, если те не пересядут на отечественные автомобили или китайские иномарки Фото: duma.gov.ru

Депутатам на иномарках перестанут оплачивать бензин

Государство гнет свою линию – депутаты и чиновники должны ездить на отечественных авто. Так, с 1 января Госдума не будет платить расходы депутатов на бензин, если те не пересядут на отечественные автомобили или китайские автомобили. Так, Минпромторг рекомендовал ездить в служебных целях на автомобилях Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич». Разрешены также российский бренд электромобилей Evolute и китайская марка Haval.

«Татар-информ» поинтересовался у депутата Госдумы Айрата Фаррахова, действительно ли теперь нельзя ездить на иномарках и бензин на них не будут оплачивать. Парламентарий сказал, что это так, но есть исключения.

«Все автомобили иностранных марок, но произведенные в России, например Toyota Camry, произведенная в Ленинградской области, будет соответствовать требованию. Бензин на такую машину будет оплачиваться. То есть если VIN автомобиля отечественный, то нет проблем», – объяснил Фаррахов.

Служебные автомобили нужны депутатам во время работы с избирателями, когда, например, у парламентария идет региональная неделя или происходят другие выезды по рабочим вопросам.

С 2024-го кредитные каникулы сделали бессрочными. Льготный период составляет полгода, но возобновить платежи можно в любой момент Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кредитные каникулы сделали бессрочными

Еще в 2020 году пандемия коронавируса потребовала введения кредитных каникул, чтобы граждане смогли получить отсрочку по платежам. Казалось, что мера поддержки будет временной, но с 2024-го кредитные каникулы сделали бессрочными. Льготный период составляет полгода, но возобновить платежи можно в любой момент. По одному и тому же кредиту или займу можно воспользоваться кредитными каникулами только один раз.

«Я считаю, что это большой шаг в сторону граждан. Конечно, закредитованность физлиц достаточно высокая. Бывают ситуации, когда нужно приобретать жилье в ипотеку, создавать бизнес и брать кредиты. Это нормально. По итогам года видно, что доходы банковской системы бьют рекорды. Банки не пострадают, устойчивость их не нарушится», — прокомментировал нововведение депутат Госдумы Айрат Фаррахов в разговоре с «Татар-информом».

Распространяется нововведение на физлица, чьи доходы за два месяца перед обращением упали на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году. Еще кредитные каникулы смогут получить заемщики, проживающие в зоне ЧС и получившие ущерб имуществу.

Минимально допустимая цена пачки сигарет вырастет до 129 рублей в следующем месяце и до конца 2024 года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пачка сигарет станет дороже

Минимально допустимая цена пачки сигарет вырастет до 129 рублей в следующем месяце, цена установлена до конца 2024 года. Такое решение принял Минсельхоз России. Получается, что даже самую дешевую пачку сигарет в России нельзя будет купить за меньшую сумму. Подорожание, кстати, оказалось существенным — сразу на 10 рублей.

В большинстве регионов стоимость техосмотра вырастет на 12% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Техосмотр в регионах подорожает

ФАС приняла решение об индексации цен на техосмотр автомобилей. В большинстве регионов стоимость подрастет на 12%. Напомним, что техосмотр является обязательным только для владельцев грузовиков, такси и автобусов. Собственникам легковых автомобилей придется поехать на техосмотр, только если идет постановка на учет и перерегистрация транспортного средства старше четырех лет, а также при внесении изменений в конструкцию авто.

Сумма, с которой ежегодно можно оформлять налоговый вычет, вырастет со 120 до 150 тыс. рублей Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Оформить налоговый вычет будет проще, а денег можно будет получить больше

Ряд нововведений касается налоговых вычетов. Первое — сумма, с которой ежегодно можно оформлять налоговый вычет, вырастет со 120 до 150 тыс. рублей. То есть россиянин сможет вернуть 13% от 150 тыс. рублей. Часть средств можно вернуть за лечение, фитнес и обучение себя или детей (здесь максимальная сумма вырастет с 50 до 110 тыс. рублей на каждого ребенка).

Второе — утвердили пять форматов справок для вычета по НДФЛ. Проще говоря, не придется собирать чеки и договоры. С 1 января нужно будет предоставить только справку об оплате услуг, которую можно получить у оказавших их организаций и индивидуальных предпринимателей. Для налоговых вычетов за предыдущие годы потребуется собрать документы, как и раньше.