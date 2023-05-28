Депутаты Башкирии предлагают изменить российское законодательство о золотодобыче

После предложения главы Башкирии Радия Хабирова местные депутаты подготовят поправки в законодательство в сфере золотодобычи. Основной вопрос – перераспределение полномочий в пользу регионов, передает «Башинформ» со ссылкой на Курултай республики. Поправки предполагается внести в ФЗ «О недропользовании».

В ближайшее время планируется создать рабочую группу, которая будет готовить предложения по совершенствованию законодательства в сфере недропользования. Депутаты будут изучать юридическую сторону вопроса, чтобы расширить полномочия регионов в распоряжении полезными ископаемыми.

«Тот факт, что мнение людей сегодня не влияет на выдачу лицензий недропользователям, не может нас не волновать, поскольку это и вопрос социальной справедливости, и вопрос экологического благополучия республики. Добыча россыпного золота в Зауралье — очередная, но, к сожалению, не единственная такая история», — заявил спикер башкирского парламента Константин Толкачев.

Он пообещал, что в ближайшее время пройдет первое заседание рабочей группы, в которую войдут депутаты и профильные эксперты.