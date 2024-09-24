Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Депутатам Татарстана могут ограничить поездки за границу
Ограничить выезд из России могут депутатам Госсовета РТ, имеющим доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям. Соответствующе постановление рассмотрели парламентарии, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.
«Решение об ограничении права на выезд из страны принимается председателем Государственного Совета в порядке, определяемом постановлением», – рассказал председатель Комитета Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.
Парламентарии обсудили проект постановления «О реализации в Государственном Совете РТ федерального закона “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ”».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»