Депутатам Татарстана могут ограничить поездки за границу

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Ограничить выезд из России могут депутатам Госсовета РТ, имеющим доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям. Соответствующе постановление рассмотрели парламентарии, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Решение об ограничении права на выезд из страны принимается председателем Государственного Совета в порядке, определяемом постановлением», – рассказал председатель Комитета Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Парламентарии обсудили проект постановления «О реализации в Государственном Совете РТ федерального закона “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ”».